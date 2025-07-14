Tortum Belediye Başkanı Yiğiter: "15 Temmuz Türkiye için bir milattır, 15 Temmuz destanı unutulmayacak"

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğiter, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Yiğiter,"15 Temmuz Türkiye için bir milattır. 15 Temmuz destanı unutulmayacak" dedi.

Türk halkının 15 Temmuz gecesi gösterdiği destansı direnişin, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma iradesinin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Muammer Yiğiter, şu ifadelere yer verdi: "Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan bir millet olarak, istikbalimizi yine beraberce inşa edeceğiz. 15 Temmuz Türkiye için milattır. 15 Temmuz'da anladık ki herkes, devletin de batının da, ordunun da polisin de tek sahibi millettir. 15 Temmuz tıpkı ceddimizin kahramanlıkları ve zaferleri gibi geleceğimizi aydınlatacak ve gençlerimize ışık tutacaktır. Milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destan asla unutulmayacak.

15 Temmuz'da ortaya koyduğumuz milli birlik ve dayanışma ruhu, aynı yolları başvurmak isteyecek hainlerin ümitlerini söküp atmıştır. Şair diyor ya; 'hani fıtrat değişir sanma bu kan yine okan kandır' diye, işte bu millet öyle bir millettir ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü ile düşünmeden tankın önüne kendini siper eden bir millet. Milletimizin şeref ve istikrarı için canlarını feda eden başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu milletin nasıl bir dayanışma gösterdiğini o gece hep beraber gördük. Bölünmez bütünlüğü ve demokrasimizin korunması için canını feda edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz, milletimizin demokrasiye olan bağlılığını ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılığını en son göstergesidir.

Bu ülke, demokrasimizin teminatı ve güvencesidir. 15 Temmuz gecesi milletimiz aynı zamanda bu ülkenin ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha göz önüne sermiştir. Bu ülkeye sahip çıkmak, demokrasimize, adaletimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Cumhuriyetimizin kazanımları, halkımızın refahı, eşitliği ve özgürlüğü için büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, demokrasi uğruna can veren kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum." - ERZURUM