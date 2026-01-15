Tostçu Mehmet, Mansur Yavaş'a benzerliği ile dikkat çekiyor - Son Dakika
Tostçu Mehmet, Mansur Yavaş'a benzerliği ile dikkat çekiyor

15.01.2026 13:26  Güncelleme: 13:28
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 40 yıldır tostçuluk yapan Mehmet Yıldız, ustalığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a olan benzerliğiyle ilçe halkının ilgisini çekiyor. Müşterileri tarafından sıkça benzerliği dile getirilen Yıldız, yıllardır aynı lezzeti sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nazilli'de yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Yıldız, ilçede 40 yıldır tostçuluk yapıyor. İlçede 'Bizim Tostçu' olarak bilinen Mehmet Yıldız, ustalığının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Yıllardır aynı noktada sürdürdüğü esnaflığıyla ilçe halkının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan ve ustalığı, güler yüzü ve mütevazı kişiliğiyle bilinen Yıldız, dükkanına gelen müşterilerden de sık sık "Mansur Yavaş'a ne kadar benziyorsunuz" yorumlarını alıyor.

Vatandaşların bu benzerliği dile getirmesiyle zaman zaman tebessüm eden Mehmet Yıldız, asıl mutluluğunun yıllardır aynı lezzeti sunabilmek ve müşterilerinin memnuniyeti olduğunu ifade ediyor. - AYDIN

