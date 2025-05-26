Trabzon\'da Dünya Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelleri Aşalım, Ganita'da Buluşalım" mottolu program düzenlendi.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile engelli derneklerinin de paydaşı olduğu etkinliğe Engelsiz Yaşam Akademisi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri, Gazipaşa Özel Bireyler Okulu, Çamlık İşitme Engelliler Okulu, Karadeniz Özel Eğitim Okulu, Gazipaşa Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu'nun öğrenci, öğretmen ve velileri ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Programda katılımcılar için çeşitli sanatsal ve kültürel aktiviteler organize edildi. Öğrencilere aktivitelerde eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, onların mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik, özel bireylere yönelik düzenlenen gemi turu ve ikramlarla devam etti.

Başkan Genç, özel bireylerin mutluluğu için gayret gösterdiklerine vurgu yaparak "Yavrularımıza özveriyle eğitim veren değerli öğretmenlerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürümüz nezdinde içten teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklerinize sağlık. Kıymetli öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hem gelişim becerilerine katkı sağladılar hem de onların üretken bireyler olmalarına yardımcı oldular. Ancak bizim için en değerlisi, yavrularımızın bu süreçte mutlu bir zaman geçirmelerine vesile olmalarıdır. Bu şehrin belediye başkanı olarak, şehrimizde yaşayan tüm insanlarımızın mutluluğu için çalışmak ve gayret göstermekle mükellefim. Özellikle özel bireylerimiz mutlu olduğunda, hem şehrimiz daha huzurlu bir yer haline geliyor hem de bizler daha mutlu oluyoruz. Fedakar ailelerimize, özellikle eli öpülesi annelerimize minnettarım. Ellerinden öpüyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Özel bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON