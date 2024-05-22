Trabzon\'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

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Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, belirlenen hayvan kesim ve satış yerlerindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda hayata geçirilen Trabzon'un en büyük kurban satış ve kesim alanında, 120 adet büyükbaş havyan çadırı ile 70 adet küçükbaş hayvan çadırı kurulacak.

Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde toplamda 17 adet kurban kesim alanı oluşturuyor.

Ortahisar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Hazırlanan kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye tarafından tespit edilen alanların dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağını söyledi. Kaçak yapılan kesimlerin çirkin görüntülere neden olmasının yanında, çevre sağlığını da tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Kaya, "Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Bunun için Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalara erken başladık. Bu konuda Belediye olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret edeceğiz. Halkımızdan istirhamımız, lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliğinin önlenmesi hem de hijyen ve sağlık açısından çok önemli. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler, nahoş görüntülere sebep oluyor. Diğer yandan da temizlik ve sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız, Ortahisar'ımızın imajına yakışmayan bu gibi durumlara sebebiyet vermemeli" ifadelerini kullandı.

Kurban satış ve kesim alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından küpeli olup olmadıkları ve aşı durumları kontrol edildikten sonra alanlara alınacak.

Mahallelerde tespit edilen Kurban Satış ve Kesim Alanları ise şöyle oluştu:

"Akoluk Mah.- Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı (kurban satış ve kesim alanı), Sezai Uzay Mah.- Hayali Camii altı, Bahçecik Mah.- Affan Kitapçıoğlu Cad. Zaim'in Yeri, Boztepe Mah.- Osmanlı Camii Yanı, Çamoba Mah.-Muhtarlık Yanı, 2 Nolu Bostancı Mah.-Odak Gıda Yanı, Aydınlıkevler Mah.- Murat Tosun Camii Arkası, Yenimahalle- İpekyolu Fuar Alanı, Çağlayan Mah.-Okullar mevkii, Bulak Mah.- Kirazlı Küme Evleri Sokak No: 1, Çukurçayır Mah.-Eski barınak yolu üzerinde bulunan arazi (şahıs), Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak Yolu üzerindeki boş arazi (şahıs), 3 ve Nolu Erdoğdu ile Yeşiltepe ve Soğuksu mahalleleri-2 Nolu Erdoğdu Mah. Kisarna 3 Nolu Sokak. Kanuni Bulvarı'nın bulunduğu köprünün altındaki büyük alan, 3 Nolu Erdoğdu Mah.- Elmalık Suyu Altı Sokak (üst geçit altı), Pelitli Mah.-Eski Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu), Yeniköy Mah.-Yeni Küme Evleri Sağlamlar Sokak, Yalıncak Mah.-Küme Evleri (özel)." - TRABZON