Trabzon'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trabzon'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Trabzon\'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde hayvan kesim ve satış yerlerindeki hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe genelinde toplamda 17 adet kurban kesim alanı oluşturulacak.

22.05.2024 13:32  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, belirlenen hayvan kesim ve satış yerlerindeki hazırlıklarını sürdürüyor.

Akoluk Mahallesi'nde 20 dönümlük alanda hayata geçirilen Trabzon'un en büyük kurban satış ve kesim alanında, 120 adet büyükbaş havyan çadırı ile 70 adet küçükbaş hayvan çadırı kurulacak.

Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluğu önlemek ve vatandaşların kurban ibadetini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi için ilçe genelinde toplamda 17 adet kurban kesim alanı oluşturuyor.

Ortahisar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Akoluk kurban satış ve kesim sahasında hem kurban satıcıları hem de alıcıların işlerini kolay ve rahat yürütebilmesi için her türlü tedbir alınıyor. Hazırlanan kurban sahasında yemekhane, çay ocağı, lavabo ve ofis alanları oluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye tarafından tespit edilen alanların dışında hiçbir kaçak kesime müsaade edilmeyeceğini ve kaçak kesim yapanlara karşı cezai müeyyide uygulanacağını söyledi. Kaçak yapılan kesimlerin çirkin görüntülere neden olmasının yanında, çevre sağlığını da tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Kaya, "Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşlarımızın dini görevlerini yerine getirmesi önemlidir. Bunun için Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için çalışmalara erken başladık. Bu konuda Belediye olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret edeceğiz. Halkımızdan istirhamımız, lütfen kurbanlarını belirlenen alanlarda kessinler. Bu hem görüntü kirliliğinin önlenmesi hem de hijyen ve sağlık açısından çok önemli. Sokak aralarında, yol kenarlarında ve uygun olmayan alanlarda yapılan kesimler, nahoş görüntülere sebep oluyor. Diğer yandan da temizlik ve sağlık açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımız, Ortahisar'ımızın imajına yakışmayan bu gibi durumlara sebebiyet vermemeli" ifadelerini kullandı.

Kurban satış ve kesim alanlarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar; Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından küpeli olup olmadıkları ve aşı durumları kontrol edildikten sonra alanlara alınacak.

Mahallelerde tespit edilen Kurban Satış ve Kesim Alanları ise şöyle oluştu:

"Akoluk Mah.- Erzurum Yolu Üzeri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Büz Şantiyesi Yanı (kurban satış ve kesim alanı), Sezai Uzay Mah.- Hayali Camii altı, Bahçecik Mah.- Affan Kitapçıoğlu Cad. Zaim'in Yeri, Boztepe Mah.- Osmanlı Camii Yanı, Çamoba Mah.-Muhtarlık Yanı, 2 Nolu Bostancı Mah.-Odak Gıda Yanı, Aydınlıkevler Mah.- Murat Tosun Camii Arkası, Yenimahalle- İpekyolu Fuar Alanı, Çağlayan Mah.-Okullar mevkii, Bulak Mah.- Kirazlı Küme Evleri Sokak No: 1, Çukurçayır Mah.-Eski barınak yolu üzerinde bulunan arazi (şahıs), Karşıyaka Mah.-Öztürk Sokak Yolu üzerindeki boş arazi (şahıs), 3 ve Nolu Erdoğdu ile Yeşiltepe ve Soğuksu mahalleleri-2 Nolu Erdoğdu Mah. Kisarna 3 Nolu Sokak. Kanuni Bulvarı'nın bulunduğu köprünün altındaki büyük alan, 3 Nolu Erdoğdu Mah.- Elmalık Suyu Altı Sokak (üst geçit altı), Pelitli Mah.-Eski Can Bali Okulu arkası (Tanjant Yolu), Yeniköy Mah.-Yeni Küme Evleri Sağlamlar Sokak, Yalıncak Mah.-Küme Evleri (özel)." - TRABZON

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Ortahisar, Trabzon, Kurban, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzon'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri İstanbul'da oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:31 Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs’a dava açtı Model Crystal McKinney, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle rapçi Sean Combs'a dava açtı
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 15:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement