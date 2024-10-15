Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler Tübitak Projesi İçin "En Mutlu Köy"Ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler Tübitak Projesi İçin "En Mutlu Köy"Ü Ziyaret Etti

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Ortahisar Belediyesi, TÜBİTAK’ın desteklediği proje kapsamında; tarım alanında iş hayatına dahil edilmesi hedeflenen 12 özel gereksinimli bireyin ‘iş başvurusu yapma eğitimi’ için En Mutlu Köy yerleşkesinin kapılarını açtı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Ortahisar Belediyesi olarak üretim odaklı projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

15.10.2024 12:22  Güncelleme: 13:10
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, TÜBİTAK'ın desteklediği proje kapsamında tarım alanında iş hayatına dahil edilmesi hedeflenen 12 özel gereksinimli bireyin 'iş başvurusu yapma eğitimi' için En Mutlu Köy Yerleşkesi'nin kapılarını açtı. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Ortahisar Belediyesi olarak üretim odaklı projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Ortahisar Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına katılma sürecine katkı sağlıyor. Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülen TÜBİTAK 4008 "Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencilerine Tarım Alanı'nda İstihdama Yönelik İş Kültürü Kazandırılması" projesi kapsamındaki iş başvurusu yapma eğitimine ev sahipliği yaptı. Projenin, En Mutlu Köy Yerleşkesi'ndeki eğitim programına; Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Tarımsal Hizmetler Müdürü Osman Yılancı, Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Fazlı Bal, proje ekibi ve 12 özel gereksinimli birey ile aileleri katıldı.

Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, bu projenin çok önemli ve gerekli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Sanayileşmeden sonra artık köyden kente göçler ve bütün insanların kentlerde toplanması köylerden veya tarım alanlarından insanların uzaklaşması dünyamızdaki birçok şeyi karanlık bir noktaya doğru itiyor. Hatta son günlerde biliyorsunuz kokarca böceği ve çeşitli tarım zararlıları, yeni yeni ortaya çıkmaya ve artmaya başladı. Bunun nedenlerinden bir tanesi insanların tarım alanlarından insanların köylerden, hayvancılıktan, tarımdan uzaklaşması çocuklarımız da artık öyle, çocuklarımızın elinde, hepimizin elinde daha doğrusu birer tane telefon var ve bütün dünyayı telefonlarla çözmeye çalışıyoruz. Tüm dünyada her şeye telefonlarla uzak ulaşmaya çalışıyoruz. Oysaki toprakla buluşmamız gerekli. Oysaki hayvanlarla buluşmamız gerekli. Bu bağlamda bu proje çok önemli. Burada gençlerimizin, çocuklarımızın, tarımla buluşması sanatla buluşması gerçekten çok çok önemli ve altının çizilmesi gerektiği bir olay. Çocuklarımız burada üretim içine giriyorlar. Kendilerini önemli hissediyorlar. ve tamamen doğayla baş başa olabiliyorlar. Bir şekilde olabiliyorlar. Bu çok çok önemli hem yaşadığımız kent bağlamında hem ülkemiz bağlamında hem de dünya bağlamında. Eğer bizler çocuklarımız, gençlerimiz toprakla, doğayla, tarımla buluşurlarsa ancak dünyamız kurtulabilir. Görüyorsunuz küresel ısınma sonucu dünyada birçok şey değişiyor birçok şeyi farklı noktaya evriliyor. Bu bağlamda tarımın, hayvancılığın öneminin bilinç kesinlikle ortaya çıkarılması ve insanların bilinçlendirilmesi gerekli. Ben okulumuzun projesini sonuna kadar Ahmet Kaya Başkanımıza aynı şekilde belediyemiz olarak da desteklediğimin altını çizerek söylüyorum çok önemsiyorum çok önemli bir proje bu, bundan dolayı okul müdürümüze buradaki tüm çalışanlarımıza ve gençlerimize ve çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum."

Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Fazlı Bal ise projenin detaylarını anlatarak şöyle devam etti:

"Okulumuz ilköğretim programlarını tamamlayan genel veya mesleki orta öğretim kurumlarına devam edemeyecek düzeydeki hafif düzeyde zihinsel engelliliği ve hafif düzeyde otizm olan özel gereksinimli gençlerimizin geleceğine değer katmak adına eğitim veren bir kurum. Bu kapsamda okulumuzda 9 farklı atölyede tekstilden el sanatlarına, mobilya ve iç mekan tasarımından gıdaya, güzellik ve kuaförlükten tarım alanlarına kadar 9 farklı alanda gençlerimizin iş ve mesleki becerilerini geliştirmek adına eğitim vermekteyiz. Bu kapsamda özel eğitim meslek okulu öğrencilerimize tarım alanında istihdama yönelik iş kültürü kazandırılması adlı proje kapsamında ki bu projemiz TÜBİTAK tarafından Türkiye'de desteklenen 64 projeden bir tanesidir. 12 tane özel gereksinimli bireyimizin, gencimizin gelecekte iş yaşamına atılabilmesi adına, iş yaşamlarını kolaylaştırabilmeleri adına sosyal ve mesleki becerileri alanında yürüttüğümüz bir projemiz. Bugünde ortaklarımızdan bir tanesi olan Ortahisar Belediyesi'nin En Mutlu Köy Yerleşkesi'ni ziyarete geldik, bu anlamda inşallah bir gencimize bile iş imkanı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Diğer paydaşlarımız Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Trabzon İş-Kur İl Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve okulumuz. Arkadaşlarımızla birlikte 7 Ekim 2024 tarihinde projemizin açılışı yapılmıştı, bugün 8. gün etkinliklerle birlikte farklı etkinliklerle birlikte bu günde burada inşallah projemizin etkinliklerini sonlandırmış olacağız. 8-9 haftalık bir çalışmalarımız devam edecek okulumuzda özellikle bu 7 Ekim – 15 Ekim tarihleri arasındaki paydaşlarımızla birlikte yürüteceğimiz etkinlikleri yarın nihayetlendireceğiz. Ondan sonra yine okul içerisinde, okulumuza ait olan 160 m2'lik bir serada yine gençlerimizin işinin mutfağında sahada uygulamaya dönük becerilerine dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Hafif düzeyde zihinsel engelli 12 bireyin tarım alanında iş yaşamına katılımına destek olmak amacıyla hazırlanan proje dahilinde; doğru iletişim kurma, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, sorun çözme ve iş arkadaşları ile uyumlu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği, ürün pazarlama konularında da eğitimler verilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler Tübitak Projesi İçin 'En Mutlu Köy'Ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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