Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu: Can Atalay'ın hapiste tutulması Hatay halkının iradesine hakaret - Son Dakika
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Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu: Can Atalay'ın hapiste tutulması Hatay halkının iradesine hakaret

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Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hapiste tutulmasını eleştirdi. Platform, siyasallaştırılmış yargının sadece Can Atalay'ı değil, Hatay halkının iradesini, hukuku ve demokrasiyi rehin tuttuğunu belirtti. Ayrıca, siyasi iktidarın hukuka dönmesi, yargı bağımsızlığını sağlaması ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarını uygulaması gerektiği vurgulandı.

14.05.2024 18:50
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, "Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay Anayasa MahkemesiNnin hak ihlali kararına rağmen hapiste tutulmaya devam edilmektedir.  Belirtmek isteriz ki siyasallaştırılmış yargı marifetiyle rehin tutulan yalnızca Can Atalay değil Hatay halkının iradesidir, hukuk ve demokrasidir" dedi.

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, 2022 yılından itibaren tutuklu bulunan ve milletvekilli düşürülen Can Atalay hakkında bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı okuyan Platform Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, şunları söyledi:

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DEĞİL ÜSTÜNLERİN HUKUKU HAKİM KILINMIŞLAR"

"Siyasallaştırılmış yargı marifetiyle rehin tutulan yalnızca Can Atalay değil, Hatay halkının iradesidir, hukuk ve demokrasidir. 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen hapiste tutulmaya devam edilmektedir.  Belirtmek isteriz ki siyasallaştırılmış yargı marifetiyle rehin tutulan yalnızca Can Atalay değil Hatay halkının iradesidir, hukuk ve demokrasidir. Siyasi iktidar ele geçirdiği yargı gücünü, toplumu hizaya getirmek ve yeni rejimi kalıcı hale getirmek için araçsallaştırmış bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku hakim kılınmıştır. Kamuoyuna mal olmuş tüm toplumsal davalarda, usulüne uygun ve adil yargılanma hakları ihlal edilen sanıkların ülkemizin uluslararası camiada saygınlık ve imajını zedeleme pahasına özgürlükleri engellenmeye devam edilmektedir.

"CAN ATALAY HALKIN VEKİLİDİR"

Bugün Türkiye'sinde gözetilmeyen hukuk, uygulanmayan mahkeme kararları nedeniyle adeta anayasa askıda, usulüne göre imzalanmış uluslararası sözleşmeler yok hükmünde olduğu bir ülke görüntüsü verilmektedir. Hal böyleyken siyasi iktidar tarafından yeni bir anayasa yapımı tartışmaya açılmış bulunmaktadır. Hukuku işine geldiği gibi eğip bükerek siyasi amaç ve ihtiyaçları doğrultusunda araçsallaştıran iktidar, yeni bir anayasa yapma konusunda hukuki, siyasi ve toplumsal meşruiyet dayanaklarından yoksundur. Siyasi iktidarın öncelikle yapması gereken hukuka dönmek, yargı bağımsızlığını tesis etmek ve Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarını eksiksiz bir biçimde uygulamaktır. Unutulmamalıdır ki demokratik olduğu ifade edilen rejimlerde iktidarların meşruiyetinin kaynağı hukuktur, halk iradesidir. Siyasi iktidarı daha fazla gecikmeksizin hukukun gereği olarak Hatay halkının iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz. Can Atalay halkın vekilidir ve öyle de anılmaya devam edecektir."

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu: Can Atalay\'ın hapiste tutulması Hatay halkının iradesine hakaret
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu: Can Atalay'ın hapiste tutulması Hatay halkının iradesine hakaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu: Can Atalay'ın hapiste tutulması Hatay halkının iradesine hakaret - Son Dakika
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