Trabzon Güney Çevre Yolu Projesi\'nin İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen ve 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor.

Toplam 43,8 kilometre uzunluğu ile kentin mega projelerinden biri olan Güney Çevre Yolu, viyadükler ile şekillenmeye başladı. Üç kısım halinde hayata geçirilecek projenin ilk 4 kilometresinde kazı ve tünel çalışmaları sürerken, projenin 35,8 kilometresinin 15 adet tünel ile 2,1 kilometresinin ise 14 adet viyadük ile geçilmesi planlanıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Mersin mahallesinde 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor. Kentin mega projelerinden biri olan ve toplam 43,8 kilometre uzunluğu ile özellikle Karadeniz Sahil Yolu'ndaki transit trafiğini düzenlemek amacıyla projelendirilen Güney Çevre Yolu üç kısım halinde hayata geçirilecek. 32 metre genişliğinde, 3 gidiş 3 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilecek olan Güney Çevre Yolu Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesinden başlayarak Ortahisar ve Yomra ilçelerinde şehrin güneyinden devam ederek Arsin ilçesinden tekrar Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.

Hem kent içi hem de kent geçişinde ulusal ve uluslararası trafiğin rahatlayacağı projede yapımı devam eden 16,5 kilometre uzunluğundaki 1. kesim Mersin'den ayrılıp, mevcut sahil yolunun güneyinden geçerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak. Mersin girişinde viyadükleri inşa edilmesi ile şekillenmeye başlayan proje ile Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Arsin arasında kalan kesiminde şehir içi ve Sarp Sınır Kapısı'na giden ağır transit trafik birbirinden ayrılacak.

Başkan Ekim: "Uluslararası trafiği şehrin dışına atmış oluyoruz"

Güney Çevre Yolu ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, giriş tünelinde yaklaşık 200-300 metre ilerleme sağlandığını belirterek, "Güney Çevre Yolu'nda şu ana kadar yaklaşık 7 noktasında çalışmalar devam ediyor. Bu tünellerin aynalarının açılması ve viyadük yapılması ile ilgili inşaat süreci devam ediyor. Bununla ilgili Yıldızlı tarafında ve Düzköy yolu üzerindeki kavşaklarında kamulaştırılması ilerliyor. Yıldızlı Sera Vadisi'ndeki kamulaştırma sürecimiz belli bir aşamaya geldi ve orada da inşaatlar başladı. Bu proje Mersin- Akçakale sınırından başlayıp Sera Gölü'ne bağlanan bir proje. Bu projenin Mersin-Akçakale girişindeki bağlantı viyadükleri neredeyse tamamlanma aşamasına geldi. Tünelde de yaklaşık 200-300 metre ilerlediler. Ama bu tünellerde şehrin içerisinde bir kaç tane var. Bu tünellerinde aynalarında çalışılıyor ve inşaat süreçleri yürütülüyor. Ulaşım yolları yapılıyor. Kesintisiz bir şekilde yürüyor. Akçaabat olarak önemli bir sorunumuz da çözmüş oluyoruz. Şehrin içerisindeki transit trafiği güney çevre yoluna aktarmış oluyoruz. Bu transit trafik şehir içerisine girmemiş olacak. Hem mevcut kavşak yoğunluklar azalacak hem de şehir içi trafiğinde bir hafifleme oluşacak. Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizin, ilimizin önemli sorunu olan şehir geçişinin Akçaabat kısmını başlatmış oldular ve inşallah tamamlandığında da şehrimiz önemli bir sıkıntıdan kurtulmuş. Şehrin içerisine bağlantı kavşakları tamamlandıktan sonra açılmasında herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Uluslararası trafiği de şehrin dışına atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON