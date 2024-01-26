Trabzon İl Sağlık Müdürü: Sağlık turizmi geçen yıla göre daha iyi durumda

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizmine ilişkin açıklamalarda bulundu. Usta, "Sağlık turizminden ilimizdeki hastaneleri, kamu, özel ve fakülteyi yararlandırmaya çalışıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlarımız var. Geçen yıla göre bu yıl daha iyi. İnşallah gelecekte bu yıldan daha iyi olacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendi iç bünyemizde, sağlık turizmine tabi olarak gelecek olan dış ülke vatandaşlarının da memnuniyetlerini oluşturmak için kendi iş akış süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, turizm sezonunun sona ermesiyle birlikte yaz döneminde gerçekleşen sağlık turizmi hakkında açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENEYE GÖRE SAĞLIK TURİZMİ DAHA İYİ DURUMDA"

Hakan Usta şunları söyledi:

"Sağlık turizmi turizmin tüm aylara yayılması için olmazsa olmazımız özellikle Trabzon koşullarına baktığımız zaman. Biz de o anlamda bunu sürekliliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Ticaret Sanayi Odası bu konuda önderlik yapıyor. Özeliyle kamusuyla, fakültesiyle rol almaya gayret ediyoruz. İşte bu bağlamda Bakü, uçak seferlerinden yola çıkarak direkt uçuşun sağlandığı bir istikamet olarak oradan bir hedef kitle var ve gittikçe de artan bir oranda yansımasını görüyoruz. Batum, Gürcistan oradan ciddi bir geliş var. İşte uçağa ihtiyaç olmadan direkt gelişler oluyor. Daha çok fakülte ve özel hastaneler olmak üzere ciddi bir girdi sağlanıyor. Aynı zamanda yazın bizim Türk olup Alman vatandaşı görünen birçok vatandaşımız var. Bunların da yazın memleketlerine, Trabzon'a gelmeleri durumunda sağlık turizmi olarak turistin sağlığı aşamasında onların da bu ile katkı sağlamalarına gayret ediyoruz. Şimdi onun dışında Tiflis'le alakalı bir uçak seferi gündemde Ticaret Odası'yla birlikte bunun olabilirliğiyle alakalı çalışmalar yapılıyor. Biz de bunların içerisinde rol alıyoruz ve gittikçe artan bir oranda sağlık turizminden ilimizdeki hastaneleri, kamu, özel ve fakülteyi yararlandırmaya çalışıyoruz. Yüz güldürücü sonuçlarımız var. Geçen yıla göre bu yıl daha iyi. İnşallah gelecekte bu yıldan daha iyi olacak şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendi iç bünyemizde, sağlık turizmine tabi olarak gelecek olan dış ülke vatandaşlarının da memnuniyetlerini oluşturmak için kendi iş akış süreçlerimizi de gözden geçiriyoruz."

"ŞEHİR HASTANESİNİN 25 ŞUBAT 2025'TE BİTMESİNİ PLANLIYORUZ"

Usta, Şehir Hastanesi'nin yapımının biteceği tarih içinse 25 Şubat 2025'i gösterdi. Usta şunları söyledi:

"Yüzde 26 bitme aşamasına gelmiş bir tesisten bahsediyoruz. İnşallah gün geçtik üzerine ekleyerek devam ediyor. Biz bu Ocak- Şubat aylarında karkasın biteceğini umut ediyoruz. Firmada o taahhütte bulunuyor yine. Karkası bittikten sonra da inşallah bir sene içerisinde diğer iç tefrişlerin ve donanımların bitmesi gündemde. Bitme tarihi olarak 25 Şubat 2025 olarak görünüyor. İnşallah belki birkaç ay oynar mı bilmiyoruz. Oynamadan inşallah bitecek günleri de görüp ona göre de şehrin planlamasına geçmiş olacağız"