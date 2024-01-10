Trabzon\'un Araklı ilçesinde bağımsız aday tarlada belleme yapıyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan akademisyen Yusuf Durmuş, takım elbisesi ile tarlada bir oy için belleme yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde 34 yıl boyunca akademisyenlik görevini sürdüren Yusuf Durmuş, emeklilik dilekçesi vererek memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinde Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. Adaylığını açıkladıktan sonra takım elbisesini giyen bağımsız aday mahalle mahalle gezerek, seçmenine projelerini anlattı. Sosyal medyaya yüklediği görüntülerle kısa sürede ilgi toplayan bağımsız aday takım elbisesi ile kimi zaman tarlada belleme yaptı kimi zaman ise ahıra girerek inek sağdı. Renkli seçim çalışmaları ile vatandaşın ilgisini çeken Durmuş, seçim süreci boyunca broşür ve afiş dağıtmak yerine kalem dağıtmayı tercih etti.

Hazırladığı bir web sitesi ile 55 projesini vatandaşlara anlattığını belirten Yusuf Durmuş, bahçede belleme yapmasının vatandaş tarafından sıra dışı kabul edildiğini söyledi. Durmuş, "Ben normal bir davranış sergiliyorum. Bugüne kadar yapılmadığı için halk tarafından sıra dışı kabul ediliyor. Belediye başkanları halkın içerisinde, tarımında, bahçesinde, bellemesinden ve gece gündüz yanında olmalı. Sadece halkını düşünmeli. Halkından bir kişi bile açsa belediye başkanı uyumamalı. Ben böyle bir bakan bir insanım. Her bahçeye gidiyorum. Vatandaş odun taşıyorsa yardım ediyorum. Benim bildiğim işler. 34 yıl Hacettepe'de akademisyenlik yaptım. Erken yaşta emekli olmam biraz sıra dışı algılanıyor. Vatandaşlardan birisi harika projeleriniz var bizi ne kadar düşünüyorsunuz dedi. Bizim için Hacettepe bırakılır mı bizim için değer mi dedi. Bende evet değer dedim. Kadın kardeşlerimiz için, çocuklarımız için eğitim projelerim var. Onlar sıra dışı olacak. Ben 22 yıl Dünya Olimpiyatları Biyoloji TÜBİTAK komiteleri yaptım yani ben dünyadaki bilimi çocukları gençleri ve eğitimi iyi bilen bir hocayım. O yönden sıra dışı şeyler yapacağım. Boş zamanlarımda ben gelir bu bahçelerde çalışırım. Üniversite hocası bunları yapar mı diyorlar. Evet yapar. Senin paran var, maaşın var herşeyin var git dünyayı gez bizimle niye uğraşıyorsunuz diyorlar. Benim babama sözüm var. Neden kalıcı eser bırakmayalım. Belediye başkan yardımcılarımdan en az bir tanesi kadın olacak. Araklı'nın sesini duyurmak istiyorum" dedi.

"Takım elbisemi ancak geceleri çıkartacağım"

Araklı ilçesi için 55 proje hazırladığını kaydeden Durmuş, "Takım elbisemi ancak geceleri çıkartacağım. Belediye başkanı olunca çalışma kıyafetleri de giyeceğim. Halkımıza yardım etmek için o çalışma kıyafetlerini giyeceğim. Halkıma saygı çerçevesinde davranmak için bu kıyafetim ile yeri geldiğinde bahçede yeri geldiğinde şehir merkezinde geziyorum. İlçem için 55 tane proje tasarladım. Bölgenin uygulanabilir projeleri ile bunu tasarladım. Bir web sayfası kurdum. Çevre bilimcisi olduğum için hiçbir şekilde broşür ve afiş dağıtmayacağım. Çantamda kalem taşıyorum. Gezerek insanlara kalem veriyorum. Çünkü Araklı'yı eğitim ile değiştireceğim. Daha önce Erzincan'a kurduğumuz doğa tarihi müzesinin benzerini Araklı'ya kuracağım. Eğitim ile burayı kalkındıracağız. Turizm, tarım ve hayvancılık konusunda projelerim devam ediyor. Şehit ve gazi evi yapacağım. Kadınlar ve istihdama yönelik projelerim var" şeklinde konuştu.

"Daha önce böyle bir belediye başkan adayının bahçeye girdiğini görmedim"

Araklı ilçesinde yaşayan Şaduman Durmuş ise, bağımsız aday Yusuf Durmuş'un kadın ve çocuklar konusundaki projelerini çok sevdiğini kaydederek, "Her sene köyümüze gelip bize yardım ediyor. Birlik ve beraber olmak istiyor. Özellikle kadın ve çocuklar konusunda projeleri var. Çiftçilerin ürettikleri ürünlerin değerlenmesini istiyor. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Biz elimizdeki yumurtayı veya ektiğimiz sebzeleri satarak çocuklarımıza bir harçlık vermek istiyoruz. Kadınlara çok değer verilmiyor" diye konuştu.

"Daha önce böyle bir belediye başkan adayının bahçeye girdiğini görmedim" Yakup Koçyiğit de, "Genellikle seçimden seçime geliyorlar. Camide bir toplantı yaptıktan sonra giderler. Seçim arasında derdimizi sormuyorlar. Çok memnun oldum. Seçildikten sonra vatandaşın yanında olmaları gerekir. Başkan adayımız inşallah başarılı olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON