Trabzonlular, İmamoğlu'na Destek Olmak İçin Sokağa Çıktı.

(TRABZON) - Trabzonlu vatandaşlar, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için bir araya geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bu topraklarda huzur oluncaya kadar, bu topraklarda adalet oluncaya kadar, bu topraklarda bolluk bereket oluncaya kadar, bu topraklarda birlikte üreten, adaletle bölüşen Türkiye'yi oluşturuncaya kadar, mücadelemiz bitmeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve dün yapılan ön seçimle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından hemşehrileri tarafından Trabzon'da başlatılan Adalet Yürüyüşleri, 5'inci günde de devam etti.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren binlerce vatandaş, Kahramanmaraş Caddesi'nin girişinde toplanarak sloganlar ve şarkılar eşliğinde Meydan Parkı'na ilerledi. Tepkilerini dile getiren döviz ve pankartlar taşıyan vatandaşların yürüyüşü, Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Yürüyüşe Başkan Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu ve Alper Öztürk, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP İlçe Başkanları, CHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, parti üyeleri, farklı siyasi partilerden vatandaşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganları arasında konuşmasına başlayan Kaya, şunları kaydetti:

"Öfkeliyim dedim, kırgınım dedim, efkarlıyım dedim ama asla umutsuz değilim"

"Kıymetli dostlarım, bugün efkarlıyım ama bir o kadar da kızgınım, öfkeliyim. Bu ülkenin yetiştirdiği en değerli insanlardan, şehrimizin evladı Ekrem İmamoğlu Başkanımız şu anda Silivri zindanlarında. Gerçekten kabul etmek mümkün değil. Ekrem İmamoğlu az önce dinlediğimiz türküdeki gibi, ekmek kadar temiz, su gibi aydın bir insan. Ama nasıl bir haksızlığa uğradığını hepimiz biliyoruz. Öfkeliyim dedim, kırgınım dedim, efkarlıyım dedim ama asla umutsuz değilim. ve biliyorum ki sizler de asla umutsuz değilsiniz. Bizler karanlıkları aydınlığa çıkarmak için 'Sen yanmazsan, ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' diyen inanmış insanlarız. Elbette bedel ödeyeceğiz. Bu topraklar için, bu toprakların aydınlık güzel geleceği için, çocuklarımızın güzel yarınları için elbette bedel ödeyeceğiz. Ama hepimiz şunu biliyoruz, ödediğimiz bedel, bugüne kadar bu toplumu öteki-beriki diye ayrıştıran, kutuplaştıran, bunu marifet sayan bu iktidarın yaptığı bütün kötülüğü yok etti. Bugüne kadar açık bir el gibi olan bu toplum, sıkılı bir yumruk haline geldi. Haksızlık, adaletsizlik bizleri sıkılı bir yumruk haline getirdi. Bugün sandığa giden insanları gözlemledim. Yaşlısı, genci, çocuğu, kadını hep birlikte bir milli seferberlik ruhu içinde, insanlar sandığa koştular ve milyonlarca insan bu haksızlığın karşısında bir oldu, bütün oldu. Sandıklara koştu ve birlikteliğin gücünü oluşturdu. Bu güç yıkılamayacak bu güç iktidar olacak."

Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadelesini ve vatanı kurtarmaktaki kararlığını örnek veren Kaya, şöyle devam etti:

"Sizler gibi onurlu insanların bizlere verdiği güçle, dimdik ayaktayız ve hep ayakta olacağız"

"Bu topraklar çok ihanet gördü, bu topraklar çok haksızlık, çok zulüm gördü. Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları, hepimiz biliyoruz. Samsun'a çıktığında 38 yaşındaydı. Ülkeyi kurtarmayı kendine görev saymıştı. Bir sürü engellerle karşılaştı, Samsun'a çıktıktan ve 'Ben milli mücadeleyi başlatıyorum' dedikten kısa bir süre sonra bütün yetkileri elinden alındı. Sonra ne oldu? Mustafa Kemal Paşa idamla yargılandı. Ne oldu sonra? Onu yargılayanlar, İngiliz gemilerine binip kaçmak zorunda kaldılar ama Mustafa Kemal bu topraklar var olduğu sürece, hepimiz için onur kaynağıdır. Tarih, kaçanları da tarih yazdı, onurumuzu da yazdı. Mesele haktan yana olmaktır, mesele adaletten yana olmaktır, mesele milletten yana olmaktır. Bunu, zulmedenler bir gün anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Bunu meydanlardan görüyorum, yurdun birçok bölgesinde Mustafa Kemal'in yol arkadaşları, milletimizin pırlanta gibi evlatları, sokaklarda, meydanlarda Ekrem İmamoğlu Başkanımıza, Murat Çalık Başkanımıza ve diğer yol arkadaşlarımıza yapılan zulmü kınamak, tepkilerini göstermek için, toplumun her kesiminden insanlar meydanlarda. Kimi joplanıyor, kimi tazyikli suya maruz kalıyor, kimi biber gazına maruz kalıyor ama hiç kimse bir adım geri atmıyor, atmayacak da. Bu mücadele başarıyla sonuçlanıncaya kadar, bu topraklarda haksızlık ve adaletsizlik bitinceye kadar, bizlere dur durak yok. Bu yolda yalnız yürümediğimizi biliyoruz. Sizler gibi onurlu insanların bizlere verdiği güçle, dimdik ayaktayız ve hep ayakta olacağız. Bu topraklarda huzur oluncaya kadar, bu topraklarda adalet oluncaya kadar, bu topraklarda bolluk bereket oluncaya kadar, bu topraklarda birlikte üreten, adaletle bölüşen Türkiye'yi oluşturuncaya kadar, mücadelemiz bitmeyecek. Hep birlikte yürüyeceğiz, Allah yolumuzu açık etsin diyorum."