Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

18.11.2024 16:56  Güncelleme: 16:57
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan 35 yaşındaki polis memuru Lütfü Beykoz, Akçadağ ilçesinin Örüşkü Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Ali Kara Hazretleri Mescidi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına şehidin babası Hacı Beykoz ile annesi Sakine Beykoz ve yakınları, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Vali Vekili Sedat Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, belediye başkanları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazı öncesinde helallik alarak dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Beykoz'un naaşı mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kazaya müdahale ederken şehit oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 17 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazasında A.Ç. yönetimindeki 02 EC 806 plakalı tır çekicisi, Malatya- Adıyaman kara yolunda, bir başka trafik kazası için yolda güvenlik önlemi alan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Lütfü Beykoz ile polis memuru M.H.T.'ye çarptı. Kazada Lütfü Beykoz şehit olurken diğer polis memuru ise hastaneye kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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