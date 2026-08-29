Trafik Polisi Yaşlı Kadına Yardımcı Oldu - Son Dakika
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Trafik Polisi Yaşlı Kadına Yardımcı Oldu

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Amasya'da trafikte zorlanan yaşlı kadına, polis memuru koluna girerek güvenle geçmesini sağladı.

AMASYA'da yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadın, görevli Yunus trafik polisinin koluna girerek güvenli şekilde karşıya geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Ziya Paşa Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunmadığı ve araç trafiğinin yoğun olduğu kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, kaldırımda bir süre bekledi. Bu sırada bölgede görev yapan Yunus trafik polisi, karşıya geçmek için bekleyen kadını fark etti. Polis memurunun yanına gelen yaşlı kadın, polisin koluna girdi. Bunun üzerine polis memuru, trafiği kontrol ederek yaşlı kadının güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu.

POLİSİN DUYARLI DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

Yaşlı kadının polisin koluna girerek karşıya geçmesi ve görevli polisin de trafiği kontrol ederek kendisine eşlik etmesi çevrede bulunanların takdirini topladı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, yaşlı kadının Yunus polisinin koluna girdiği ve birlikte yolun karşısına geçtikleri görüldü.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Trafik Polisi Yaşlı Kadına Yardımcı Oldu - Son Dakika

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