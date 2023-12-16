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Tripolis Antik Kenti'nde Büyükşehir Meclisi Toplantısı - Son Dakika
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Tripolis Antik Kenti'nde Büyükşehir Meclisi Toplantısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 milyon liralık bütçe aktardığı Tripolis Antik Kenti'nde, bin 600 yıl sonra ilk toplantı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yapılacak. Başkan Zolan, Meclis binasının kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tarihi binada toplantı yapacaklarını müjdeledi.

Tripolis Antik Kenti\'nde Büyükşehir Meclisi Toplantısı
16.12.2023 - 23:18,
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Tarihi binada bin 600 yıl sonra ilk toplantıyı Büyükşehir Meclisi yapacak

Tripolis Antik Kenti çalışmalarına 50 milyon liralık bütçe aktarıldı

DENİZLİ - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 milyon liralık bütçe aktardığı Tripolis'te yapılacak ilk işin tarihi Meclis binasını ayağa kaldırmak olduğunu belirten Başkan Zolan, bin 600 yıl sonra gün yüzüne çıkacak tarihi binada ilk toplantıyı Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi olarak yapacaklarını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'ndeki Denizli'nin en önemli antik kentlerinden biri olan Tripolis'i ziyaret etti. Başkan Zolan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kısa süre önce Denizli ziyareti sırasında Tripolis Antik Kenti'nin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek verileceğini açıkladı. Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ilk olarak Başkan Zolan'a antik kent hakkında bilgiler vererek kazı ve restorasyon çalışmalarını anlattı. Bir süre çalışmaları inceleyen Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada Denizli'nin tarihi yapılarıyla, geçmişteki arkeolojik değerleriyle göz kamaştıran bir şehir olduğunu vurguladı.

Tripolis kazılarına 50 milyon liralık bütçe

Denizli'nin antik kentler anlamında muhteşem bir zenginliğe sahip olduğunu işaret eden Başkan Zolan, bunlardan birinin Tripolis olduğunu belirterek, antik kentteki kazıların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Tripolis Antik Kenti'nin bir özelliğinin de yapıların heyelan altında kaldığından dolayı günümüze kadar korunarak geldiğini anlatan Başkan Zolan, tarihi kentin turizme açılması ve tanıtımı için çalıştıklarını belirtti. Geçen ay Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Denizli ziyaretini hatırlatan Başkan Zolan, "Bakanımız Tripolis çalışmalarına 50 milyon liralık bir bütçe aktardı. Tabii bu bir başlangıç. Bunun arkası da inşallah ortaya güzel eserler çıktıkça gelecek. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de arzu etmiştik. Böyle bir bütçenin aktarılması noktasında sağ olsun kırmadılar" dedi.

Tripolis'te ilk etapta Meclis binasının gün yüzüne çıkarılarak 1 yıl içinde ziyarete açılmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah Meclis binasının kazı ve restorasyonu tamamlandığında biz de Denizli Büyükşehir Belediye Meclisimizle beraber buraya geliriz. Geçmişle bağ kurmak, tarihi Meclis salonumuzu görmek ve kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Meclis binasını 2024 yılında tamamlayacağız"

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman ise, Tripolis kazılarına 11 yıldır devam ettiklerini anlatarak, "Buradaki çalışmalarda yaklaşık 2,5 kilometrekarelik alanda hem kazı hem restorasyon faaliyetlerini beraber yürütüyoruz. Tripolis sadece Denizli için değil, Batı Anadolu'nun en önemli kentlerinden bir tanesi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de kentin çok iyi korunmuş durumda olması" dedi. Antik kentin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edilerek ören yeri statüsü kazandırıldığını anlatan Duman, "Önümüzdeki 4 yıllık süreçte Tripolis'e büyük bir destek verilecek ve buna yönelik de planlarımızı yaptık. Az önce Sayın Başkanımın da söylediği gibi ilk hedefimiz Meclis binası. Bu Meclis binasını 2024 yılı içerisinde tamamlayacağız ve bir Meclis toplantısını burada yapacağız. Başkanımızdan söz aldık" dedi. Duman, Tripolis'in hem turizm anlamında Denizli ve Buldan'a çok büyük katkıları olacağını, hem de akademik çalışmalar ve arkeologların yetişmesi anlamında önemli olacağının altını çizdi.

Kaynak: İHA
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Mehmet Nuri Ersoy, Bahadır Duman, Denizli, Son Dakika

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