Troya Müzesi'nde Kadına Şiddete Dikkat - Son Dakika
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Troya Müzesi'nde Kadına Şiddete Dikkat

Troya Müzesi\'nde Kadına Şiddete Dikkat

Troya Müzesi'nde Polyksena Lahti, Kadına Yönelik Şiddet Günü'nde 1 saat siyah örtüyle kapatıldı.

25.11.2024 11:49
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Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde 2 bin 500 yıllık Troya Kralı Priamos ile Kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahti, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 1 saat siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Troya Müzesi'nde yer alan ve Troya Kralı Priamos ile Kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahti, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 1 saat siyah örtüyle kapatıldı.

Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, bugünün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu belirterek, "Kadına yönelik şiddetin tarihi kökenleri var. Bunu Troya destanında ya da bağlantılı anlatılarda da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Aka Komutanı Agamemnon'un kızı İfigenya'yı kurban etmesi ya da bugün önünde durduğumuz Troya Kralı Priamos'un ve anne Hekabe'nin kızı Polyksena'nın kurban ediliş sahnesi de bunlardan birisi ve arkamızda duran 2 bin 500 yıllık lahitin üzerinde bir kadının kurban ediliş sahnesi tüm yürek burkuculuğuyla işleniyor. Bugüne dikkat çekmek için Polyksena'nın kurban ediliş sahnesinin yer aldığı arkadaki ahdi siyah bir örtüyle örtüp, 1 saat kadar üzerindeki şiddetli bloklamaya, engellemeye ve onu göstermemeye çalışıyoruz. Kadın başka hiçbir sebeple değil, sadece insan olduğu için kıymetli ve değerli. ve dolayısıyla biz de bulunduğumuz noktada bu değeri, bu kıymeti tekrar vurgulamak istiyoruz" dedi.

Polyksena Lahti, 1994 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kızöldün Tümülüsü'nde bulunmuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Gölcük, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Troya Müzesi'nde Kadına Şiddete Dikkat - Son Dakika

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