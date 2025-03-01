Trump'tan Zelenskiy'ye Sert Eleştiri

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin barış peşinde olmadığını belirterek, "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Barış arıyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C'den ayrılmadan önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin iyi geçmediğini belirten Trump, "Onun açısından pek de iyi sonuçlanmadığını söyleyebilirim. Şansını çok fazla zorladı" dedi. Amaçlarının barış olduğunu vurgulayan Trump, "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Barış arıyoruz. 10 yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy'i savaşı devam ettirmek istemekle suçlayan Trump, "Peşinde olduğu şey, benim peşinde olduğum şey değil. Savaşmak, savaşmak ve sonunda ölüm istiyor. Bu hafta 2 bin kişi öldü, genç Ukraynalılar ve Ruslar. Onları önemsiyorum. Herkesi önemsiyorum" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı bitirmek istediğini, ancak Zelenskiy'nin buna razı olmadığını ima eden Trump, "Başkan Putin savaşı bitirmek istiyor. O (Zelenskiy) ise, bizi anlaşmaya ve savaşa devam etmeye ikna etmek isteyen bir adam. Ama biz bunu yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma yapmak istiyorum"

Trump, Zelenskiy'nin elinde koz olmadığını, bu nedenle barış yapmak istediğini açık şekilde söylemesi gerektiğini vurguladı. Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşma için çaba gösterdiğini yineleyen Trump, "Sadece bir anlaşma yapmak istiyorum. ve eğer anlaşma gerçekleşirse, iyi. Ancak elinde koz olmayan birini cesaretlendiremezsiniz. Savaşı bitireceğiz ya da onları bırakıp ne olacağını göreceğiz. Bırakın savaşsınlar" ifadelerini kullandı. Trump, Zelenskiy'e Beyaz Saray'ı terk etmesini söyleyip söylemediği şeklindeki soruya ise "Sanırım cevabını biliyorsunuz" yanıtını verdi. - WASHINGTON