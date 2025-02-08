Trump ve Ishiba'dan Çin'e Karşı Ortak Mesaj

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ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba yayınladıkları ortak açıklamada, "Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine şiddetle karşı olduklarını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, ikilinin görüşmeleri sırasında "şiddet ve düzensizliğin hüküm sürdüğü bir dünyaya barış ve refah getiren yeni bir altın çağı sürdürme kararlılıklarını dile getirdiği" kaydedildi. Tarafların, karşılıklı savunma işbirliğinin her zamankinden daha güçlü hale gelmesi yönündeki ortak arzularını dile getirdiği kaydedilen açıklamada, "İkili, ABD-Japonya ittifakının Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı. Japonya, ABD'nin de memnuniyetle karşıladığı kendi savunma yeteneklerini güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineledi" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin nükleer güç de dahil tüm yetenekleri ile Japonya'nın savunmasına bağlı olduğunu yinelediği kaydedilen açıklamada, "İki lider, ABD-Japonya Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması'nın 5. Maddesi'nin Senkaku Adaları için geçerli olduğunu yeniden teyit etti ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun süreli ve barışçıl yönetimini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı güçlü muhalefetlerini yineledi" denildi.

Yapay zeka gibi yeni teknolojilerde işbirliği yapılacak

İki ülkenin savunma, uzay ve havacılık dahil birçok alanda işbirliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ayrıca yapay zeka ve güvenli bulut hizmetleri gibi yeni teknolojilerden yararlanarak bilgi paylaşımını derinleştirme ve siber uzayda ikili güvenlik iş birliğini genişletmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine vurgu yaptılar

Trump ve Ishiba'nın " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine şiddetle karşı olduklarını yinelediği" vurgulanan açıklamada, tarafların "Çin'in denizlerdeki hukuksuz egemenlik iddialarına" ve "Güney Çin Denizi'ndeki tehdit edici ve kışkırtıcı faaliyetlere" karşı olduğu aktarıldı. "İki lider, uluslararası toplumun güvenlik ve refahının vazgeçilmez bir unsuru olarak Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurguladı" denilen açıklamada, "Taraflar, boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, statükoyu güç yoluyla tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine karşı çıktılar. İki lider ayrıca Tayvan'ın uluslararası örgütlere anlamlı katılımını desteklediklerini ifade ettiler" ifadelerine yer verildi.

Trump, Ishiba'nın davetini kabul etti

Trump ve Ishiba'nın Kuzey Kore eksenli güvenlik riskini de ele aldığı aktarılan açıklamada, "Liderler Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılıklarını yineledi" ifadelerine yer verildi. Trump ve Ishiba'nın Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetleri ve Rusya ile artan askeri işbirliğinden endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "Buna ek olarak, her iki ülke de Japonya-ABD- Güney Kore üçlü ortaklığının Kuzey Kore'ye yanıt verme ve bölgesel barış ve refahı koruma konusundaki önemini teyit etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Trump'ın Ishiba'nın yakın gelecekte Japonya'ya resmi bir ziyarette bulunma davetini de kabul ettiği kaydedildi. - WASHINGTON