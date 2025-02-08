Trump ve Ishiba'dan Çin'e Karşı Ortak Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Trump ve Ishiba'dan Çin'e Karşı Ortak Mesaj

ABD ve Japonya liderleri, Doğu Çin Denizi'ndeki Çin'in eylemlerine karşı birlik vurgusu yaptı.

08.02.2025 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba yayınladıkları ortak açıklamada, "Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine şiddetle karşı olduklarını" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ortak bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, ikilinin görüşmeleri sırasında "şiddet ve düzensizliğin hüküm sürdüğü bir dünyaya barış ve refah getiren yeni bir altın çağı sürdürme kararlılıklarını dile getirdiği" kaydedildi. Tarafların, karşılıklı savunma işbirliğinin her zamankinden daha güçlü hale gelmesi yönündeki ortak arzularını dile getirdiği kaydedilen açıklamada, "İkili, ABD-Japonya ittifakının Hint-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın temel taşı olmaya devam ettiğini vurguladı. Japonya, ABD'nin de memnuniyetle karşıladığı kendi savunma yeteneklerini güçlendirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını yineledi" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin nükleer güç de dahil tüm yetenekleri ile Japonya'nın savunmasına bağlı olduğunu yinelediği kaydedilen açıklamada, "İki lider, ABD-Japonya Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması'nın 5. Maddesi'nin Senkaku Adaları için geçerli olduğunu yeniden teyit etti ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun süreli ve barışçıl yönetimini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı güçlü muhalefetlerini yineledi" denildi.

Yapay zeka gibi yeni teknolojilerde işbirliği yapılacak

İki ülkenin savunma, uzay ve havacılık dahil birçok alanda işbirliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ayrıca yapay zeka ve güvenli bulut hizmetleri gibi yeni teknolojilerden yararlanarak bilgi paylaşımını derinleştirme ve siber uzayda ikili güvenlik iş birliğini genişletmeyi amaçlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemine vurgu yaptılar

Trump ve Ishiba'nın " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine şiddetle karşı olduklarını yinelediği" vurgulanan açıklamada, tarafların "Çin'in denizlerdeki hukuksuz egemenlik iddialarına" ve "Güney Çin Denizi'ndeki tehdit edici ve kışkırtıcı faaliyetlere" karşı olduğu aktarıldı. "İki lider, uluslararası toplumun güvenlik ve refahının vazgeçilmez bir unsuru olarak Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurguladı" denilen açıklamada, "Taraflar, boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, statükoyu güç yoluyla tek taraflı olarak değiştirme girişimlerine karşı çıktılar. İki lider ayrıca Tayvan'ın uluslararası örgütlere anlamlı katılımını desteklediklerini ifade ettiler" ifadelerine yer verildi.

Trump, Ishiba'nın davetini kabul etti

Trump ve Ishiba'nın Kuzey Kore eksenli güvenlik riskini de ele aldığı aktarılan açıklamada, "Liderler Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik kararlılıklarını yineledi" ifadelerine yer verildi. Trump ve Ishiba'nın Kuzey Kore'nin kötü niyetli siber faaliyetleri ve Rusya ile artan askeri işbirliğinden endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "Buna ek olarak, her iki ülke de Japonya-ABD- Güney Kore üçlü ortaklığının Kuzey Kore'ye yanıt verme ve bölgesel barış ve refahı koruma konusundaki önemini teyit etmiştir" ifadeleri kullanıldı. Trump'ın Ishiba'nın yakın gelecekte Japonya'ya resmi bir ziyarette bulunma davetini de kabul ettiği kaydedildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Doğu Çin Denizi, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Japonya, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump ve Ishiba'dan Çin'e Karşı Ortak Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım İlk gol geldi Canlı anlatım! İlk gol geldi
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
14:22 Trump’ın ateşkes planı Ukrayna’da deprem etkisi yarattı Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Deniz Akkaya’nın ev hapsi kaldırıldı Deniz Akkaya'nın ev hapsi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 20:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Trump ve Ishiba'dan Çin'e Karşı Ortak Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.