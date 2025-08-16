Trump ve Putin'den Verimli Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, "Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde bulunan Elmendorf-Richardson askeri üssünde gerçekleştirdikleri yaklaşık 3 saatlik görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kendisini Alaska'ya davet ettiği için Trump'a teşekkür eden Putin, "Görüşmemiz yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir atmosferde gerçekleşti ve oldukça kapsamlı ve faydalıydı" ifadelerini kullandı. Toplantının Alaska'da yapılmasının anlamlı olduğunu vurgulayan Putin, "Burada buluşmak oldukça mantıklı, çünkü ülkelerimiz okyanuslarla ayrılmış olsalar da aslında yakın komşular" diye konuştu. Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihi ve kültürel mirası açısından da önemli olduğunu ifade eden Putin, "Bu mirasın, en zorlu şartlarda bile karşılıklı fayda ve eşitliğe dayalı ilişkilerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağına eminim" diye konuştu. ABD ve Rusya arasında 4 yıldır herhangi bir zirve yapılmadığını hatırlatan Putin, bu sürenin çok uzun olduğunu belirterek, "Bu, ülkelerimizin ve dünyanın yararına değil" dedi. ABD ve Rusya'nın sağlıklı şekilde diyalog kurması gerektiğini söyleyen Putin, bu nedenle iki ülke liderlerinin bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Kalıcı çözüm için çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırılmalı"

Trump ve kurmayları ile temasları sürdürdüklerini hatırlatan Putin, iki ülkenin ele aldığı konuların başında Ukrayna meselesinin geldiğini söyledi. Trump'ın Ukrayna sorununun çözümü için kişisel olarak çaba göstermesini "değerli" olarak niteleyen Putin, "Ukrayna'daki durum, güvenliğimize yönelik temel tehditlerle ilgilidir" değerlendirmesini yaptı. Rusya'nın samimi olarak Ukrayna savaşını sona erdirmeyi istediğini vurgulayan Putin, "Çözümü kalıcı ve uzun vadeli kılmak için, çatışmanın tüm asli köklerini, temel nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu defalarca söyledik: Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması ve Avrupa'da ve genel olarak dünyada adil bir güvenlik dengesinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. ve bugün Başkan Trump'ın da söylediği gibi, doğal olarak Ukrayna'nın güvenliğinin de sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Doğal olarak, bunun üzerinde çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Putin'den Ukrayna yönetimi ve Avrupa'ya yapıcı olma çağrısı

Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik bazı adımlar konusunda Trump ile mutabık kaldıklarını belirten ancak detay vermeyen Putin, "Birlikte vardığımız anlaşmanın bizi bu hedefe daha da yaklaştıracağına ve Ukrayna'da barışa giden yolu açacağına inanıyorum" dedi. Kiev yönetimi ile Avrupa ülkelerinin de barış için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Putin, "Bu durumun Kiev ve Avrupa başkentleri tarafından yapıcı bir şekilde karşılanmasını ve herhangi bir engel çıkarmamalarını, ortaya çıkan ilerlemeyi provokasyonlar ve perde arkası entrikalarla sabote etmeye çalışmamalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. "Bugünkü anlaşmaların, yalnızca Ukrayna meselesinin çözümü için bir başlangıç noktası olmakla kalmayıp, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki iş odaklı ve pragmatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine de yardımcı olacağını umuyorum" diyen Putin, Trump'ın "2022'de kendisinin başkan olması halinde Ukrayna savaşının hiç yaşanmayacağı" şeklindeki ifadelerine katıldığını da sözlerine ekledi.

Trump: "Çoğu konuda mutabık kaldık"

ABD Başkanı Donald Trump ise, Putin ile yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini ancak Ukrayna'da ateşkesi sağlayacak bir anlaşma ile sonuçlanmadığını belirterek, "Üzerinde anlaştığımız pek çok, pek çok konu vardı; çoğu konuda mutabık kaldık diyebilirim. Birkaç büyük meselede tam olarak istenilen noktaya ulaşamadık ama ilerleme kaydettik. Yani anlaşma yapılana kadar anlaşma yok" dedi. Ukrayna başta olmak üzere sürecin paydaşlarını Putin ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendireceğini söyleyen Trump, "Daha sonra NATO'yu arayacağım. Uygun olduğunu düşündüğüm çeşitli kişileri arayacağım. ve elbette, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayıp bugünkü toplantıyı anlatacağım. Nihayetinde karar onlara ait" ifadelerini kullandı.

Putin Trump'ı Moskova'ya davet etti

Putin ile her zaman harika ilişkilerinin olduğunu söyleyen Trump, kendisi kadar Putin'in de Ukrayna savaşını bitirmeyi istediğini ifade etti. Putin'e teşekkür ederek "yakında tekrar görüşmek üzere" diyen Trump, Putin'den "Bir dahaki sefere Moskova'da" yanıtını aldı. Putin'in Moskova davetini "ilginç" olarak niteleyen Trump, yine de bunun gerçekleşebileceğini belirtti. Trump ve Putin'in ortak basın toplantısının sonunda gazetecilerden soru almaması ise dikkat çekti. - ALASKA