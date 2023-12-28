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TŞOF Başkanı: Kışın trafikte sis, buz ve kara karşı tedbirli olunmalı - Son Dakika
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TŞOF Başkanı: Kışın trafikte sis, buz ve kara karşı tedbirli olunmalı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, kış aylarında sürücülerin trafikte dikkat etmesi gerekenleri açıkladı. Apaydın, sis ve gizli buzlanmanın zincirleme kazalara neden olduğunu belirterek, sürücülerin normal hızın yarısı kadar hızla gitmeleri ve yol şartlarına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, kış lastiği kullanmanın önemine de değinen Apaydın, kış lastiğinin buzlu zeminde fren mesafesini yüzde 20 kısalttığını vurguladı. Şoförlere uzun mesafeli yolculuklardan önce güzergah planlaması yapmaları ve araç bakımlarını eksiksiz yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

TŞOF Başkanı: Kışın trafikte sis, buz ve kara karşı tedbirli olunmalı
28.12.2023 - 14:26,
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Kışın trafikte sis, buz ve kara karşı tedbirli olunmalı" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada kış aylarında sürücülerin trafikte dikkat etmesi gerekenlere değindi. Kışın sabah saatlerinde yaşanan zincirleme kazaların çoğunlukla sis ve gizli buzlanmadan kaynakladığını belirten Apaydın, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde yoğun sis nedeniyle 7 aracın zincirleme olarak karıştığı trafik kazası sonucu 10 vatandaşımızın vefat ettiğini, 59 vatandaşımız da yaralandığını maalesef büyük bir üzüntü ile müşahede etmekteyiz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kışın kazaların büyük çoğunluğu sabah erken saatlerde oluşan sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana geliyor. Vatandaşlarımız özellikle bu mevsimlerde normal hızın yarısı kadar hızla kullanmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat etmelidir" dedi.

"Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar"

Kışın yola çıkacak tüm şoförlere uyarıda bulunan TŞOF Başkanı Apaydın, şunları kaydetti:

"Kışın araçlarınızı kış şartlarına uygun hale getirmeden yola çıkmayın. En fazla gizli buzlanmanın olduğu köprü üstlerinde ve virajlarda tüm şoförler araçları daha dikkatli ve yavaş kullanmalı. Öte yandan kış lastiğini belirlenen zamanlarda kullanmak ticari araçlar için yasal zorunluluktur. Özel araçların da kış şartlarına uygun lastik kullanmasında büyük fayda vardır. Kış lastiği buzlu zeminde yüzde 20 daha kısa fren mesafesi sağlar. Karlı veya buzlu yollarda lastiklerinizin havasını düşürmeyin. Lastiklerin tabanları yola tam olarak oturmalıdır."

"Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmadan önce güzergah planlaması yapılmalıdır"

Araç lastiği, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerektiğine dikkati çeken Apaydın, "Radyatörlere ve cam suyuna antifriz koymayı unutmayın. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi, kısaca araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirlerarası yola çıkacakların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşımaktadır. Dileğimiz, karayollarımızda hiçbir trafik kazasının yaşanmaması, insanlarımızın kazasız ve belasız gidecekleri yerlere ulaşmalarıdır. Bir aracın hızının yüksek olup olmadığına karar verirken hem yasal hız sınırı hem de aracın içinde bulunduğu ortamın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gizli buzlanmaya dikkat edilmelidir. Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı ve görme ve görünme özelliği kritik hale gelmektedir. Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmadan önce güzergah planlaması yapılmalıdır. Varış noktası ve tahmini varış süresi gibi bilgiler ile yola çıkmadan önce hava ve yol koşulları konusunda bilgi edinilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel TŞOF Başkanı: Kışın trafikte sis, buz ve kara karşı tedbirli olunmalı - Son Dakika


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