TSYD Asbaşkanı Çağlayan, Diyarbakır'da spor basınının sorunlarını ele aldı - Son Dakika
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TSYD Asbaşkanı Çağlayan, Diyarbakır'da spor basınının sorunlarını ele aldı

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TSYD Asbaşkanı Çağlayan, Diyarbakır\'da spor basınının sorunlarını ele aldı
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TSYD Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Asbaşkanı Kemal Çağlayan, Diyarbakır'da gazeteciler ve spor basını temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada çalışma koşulları, mesleki sorunlar ve akreditasyon ele alındı; Çağlayan'ın Elazığ ve Malatya temasları sürecek.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Asbaşkanı Kemal Çağlayan, bölge ziyaretleri kapsamında Diyarbakır'da gazeteciler ve spor basını temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada spor basınının çalışma koşulları, mesleki sorunlar ve TSYD'nin yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubelerden Sorumlu Asbaşkanı Kemal Çağlayan, Diyarbakır'daki toplantıda basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu. TSYD'nin spor müsabakalarında basın akreditasyonu ve gazetecilerin çalışma alanlarına ilişkin görevleri bulunduğunu belirten Çağlayan, yerel spor basınının yaşadığı sorunların çözümü için kurumlar arası iletişimin önemine dikkat çekti.

SPOR BASINININ SORUNLARI ELE ALINDI

Toplantıda gazetecilerin stadyumlarda ve diğer spor organizasyonlarında karşılaştığı sorunlar, akreditasyon uygulamaları ve çalışma koşulları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Basın mensuplarının görüş ve taleplerinin de dinlendiği buluşmada, TSYD ile yerel basın arasındaki iletişimin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Çağlayan'ın bölge programının Diyarbakır'ın ardından Elazığ ve Malatya temaslarıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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