Tuba Öğretmen, Hayata Yeniden Tutundu

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Hatay'da oturduğu apartmanda 53 komşusu hayatını kaybeden ve ailesiyle birlikte enkazdan kurtulan Tuba öğretmen, mesleği ve öğrencileriyle hayata yeniden tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Özkan Gold City sitesi yıkıldı. Sitede 53 kişi hayatını kaybederken depremden yaklaşık 5 saat sonra özel eğitim öğretmeni Tuba (38) ve fizyoterapist Fikret Özer (40) çifti, kızları Alya ve Arel ile birlikte bölgeden geçen bir yük asansörü firması tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Mesleğini bırakmadı

Evleri yıkılan Öter çifti, önce bir süre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaldı ancak daha sonra bir arkadaşlarının yanına Adana'ya geldi. Tuba öğretmen, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Fazilet Kibritoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe'de devam ettirmeye başladı.

Yeniden Hatay'a dönmeyi istiyor

Burada özel öğrencileriyle birlikte yeniden hayata tutunan Tuba öğretmen, Hatay'ın yeniden inşa edilmesini ve tekrardan memleketine dönmeyi istiyor.

"Evimiz gitti, komşularımız öldü"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuba Öter, Hatay'da 53 komşusunu kaybettiğini, kendilerinin de yardım çağrısı sonucu kurtarıldığını anlattı. Öter, "Deprem oldu ve biz 6. katta otururken ilk 4 kat biranda yıkıldı. Bizi 5 saat sonra bölgeden geçen bir yük asansörü firması fark edip kurtardı. Ayağımızda ayakkabı dahi olmadan evimizden ayrıldık. Sonrasında da bina zaten yıkıldı. Evimiz gitti, komşularımız öldü" dedi.

"Hatay'a dönmek istiyorum"

Yeniden Hatay'a dönmek istediğini söyleyen Öter, "Hatay'da şu anda çalışmalar sürüyor. Yakından takip ediyoruz, TOKİ'den evimiz çıktığı ve teslim edildiği anda yeniden Hatay'a dönmek istiyoruz. Benim yurdum orası çünkü. Şu anda öğrencilerimle moral buluyorum, hayata tutunuyorum ancak orası benim evim" ifadelerini kullandı.

"Çok kötü günler geçirdik"

Deprem korkusunu halen yenemediğini aktaran Tuba Öter, "Deprem korkumu maalesef halen yenemedim. Deprem saatinde uyandığım oluyor. Çocuklarım ve eşimde bu korkuyu yenemedi. Çok kötü günler geçirdik. Burada kendimize bir hayat kurmaya çalıştık" diye konuştu. - ADANA