TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika
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TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı (GEBİP), Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, genç bilim insanları araştırmalarını sunarak ödüllendirildi ve bilimsel projeler değerlendirildi. Ayrıca, yapay zeka temalı konferanslar düzenlendi ve sosyal etkinliklerle ağ kurma fırsatları sağlandı. Toplantı, Türkiye'nin bilimsel kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi.

08.07.2024 14:02
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde süren "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı (GEBİP)" sona erdi.

Araştırmalarıyla ön plana çıkan genç bilim insanlarını ödüllendiren ve Türkiye'de yapacakları nitelikli araştırmaları teşvik eden GEBİP'le üstün başarılı genç bilim insanlarını mali ve akademik olarak destekleyen TÜBA tarafından düzenlenen etkinlik, 3 gün süren yoğun bir programın ardından tamamlandı. Atatürk Üniversitesinin pek çok noktasında düzenlenen toplantılarda, TÜBA doğal üyesi de olan ödül sahibi bilim insanları, akademik etkinliklerinin sunum ve değerlendirilmesini içeren Geleneksel TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısıyla bir araya geldi.

Yapay Zeka Temalı Konferanslar Düzenlendi

Programın ilk gününde; (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in katılımlarıyla açılış konuşmaları yapıldı ve ardından Prof. Dr. Muhsin Kar'ın "Küresel Ekonomi: Quo Vadis?" konferansı ile devam eden program süresince düzenlenen bilimsel oturumlarda, farklı alanlarda yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular tartışıldı. Bu kapsamda, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar "Yapay Zekanın Ekonomik Katma Değere Olan Etkisi", Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk "Yapay Zekada Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Beklentiler, Prof. Dr. Hüseyin Şeker ise "Verinin Gücü ve Güçlendirdikleri" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Projelerin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesiyle İlgili Konuların Ele Alındı

İkinci günde ise, GEBİP ödül sahibi genç bilim insanları, gün boyunca Fen Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında eş zamanlı ve interaktif şekilde düzenledikleri oturumlarda bilimsel projelerine ve son bir yılda yürüttükleri çalışmalarına ilişkin sunumlarını yaptı. Projelerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili konuların ele alındığı oturumların ardından tüm ödül sahipleri ve akademi üyelerinin katılımıyla genel bir değerlendirme oturumu ile devam eden TÜBA-GEBİP Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Erzurum'un tarihi ve kültürel alanlarına yönelik düzenlenen sosyal programla sona erdi.

Sosyal Etkinlikler ve Ağ Kurma Fırsatları

Etkinlik süresince düzenlenen sosyal etkinlikler, katılımcıların birbirleriyle tanışmalarına ve ağ kurmalarına olanak sağladı. Akşam yemeği ve kültürel geziler gibi etkinlikler, bilim insanlarının resmi ortam dışında da iletişim kurmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını mümkün kıldı. Bu tür sosyal etkinlikler, bilimsel iş birliklerinin temellerinin atılmasına ve yeni projelerin doğmasına katkıda bulundu.

Gelecek İçin Umut Veren Bir Adım

Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı ve Genç Akademi Konferansı, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki geleceği için umut verici bir adım olarak değerlendirildi. Etkinlik, genç bilim insanlarının motivasyonunu artırarak, onları daha büyük başarılara yönlendirmek için önemli bir platform sundu. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve diğer katılımcılar, bu tür etkinliklerin devamının bilim dünyasına büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

"Toplantılar, Ülkemizin Bilimsel Kapasitesinin Artmasına Katkı Sağlayacak"

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 3 gün süren etkinliğin gerek üniversite bünyesinde yapılan çalışmaları akademi dünyası ile paylaşma, gerekse kadim şehir Erzurum'u tanıtma açısından oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Bu tür toplantılar ve konferanslar, bilimsel araştırmaların ve yeniliklerin paylaşılmasına, genç bilim insanlarının kariyerlerinde ilerlemelerine ve ülkemizin bilimsel kapasitesinin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu düşüncelerle, oldukça verimli geçen oturumların ülke yükseköğretimine ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Atatürk Üniversitesi ve TÜBA'nın bu değerli iş birliği, Türkiye'nin bilimsel geleceğine ışık tutmaya devam edecektir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Yıllık Bilimsel Değerlendirme Toplantısı Sona Erdi - Son Dakika

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