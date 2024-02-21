TÜİK, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı\'na \'100 Yılın Göstergeleri\' kitabını takdim etti

Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranoğlu ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, "100 Yılın Göstergeleri" adlı kitabı takdim ettiler.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranoğlu, Bilgi Dağıtım ve İletişim Dairesi Başkanı Serhat Atakurt ile TÜİK Bursa Bölge Müdürü Zeki Bostancı'yı makamında ağırladı.
Ziyarette TÜİK'in kurumsal çalışmaları hakkında bilgi veren Eğitim Araştırma Merkezi Müdürü Bora Boranoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan "100 Yılın Göstergeleri" adlı kitabın içeriğinden bahsetti.
Kitabın Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar uzanan zaman serisi ve sahip olduğu zengin içerik, tablo ve grafiklerle hazırlandığını belirten Boranoğlu, başta Valilikler, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Üniversite Rektörlükleri olmak üzere ilgili kurumlara kitabı ulaştırdıklarını kaydetti. Büyükerşen'e nazik misafirperverliği için teşekkür eden heyet daha sonra "100 Yılın Göstergeleri" adlı kitabı, Büyükerşen'e takdim etti.
Büyükerşen de Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecine ışık tutan eserde emeği geçenleri kutlayarak nazik ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Karşılıklı görüş alışverişin ardından ziyaret, çektirilen fotoğrafla tamamlandı.
Nüfus, hayati istatistikler, iş gücü, sanayi ve iş istatistikleri, tarım, enerji, dış ticaret, fiyat ve endeksler ile ulusal hesaplar başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardan 22 bölüm 900 sayfadan oluşan kitap, Cumhuriyet dönemi için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.
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