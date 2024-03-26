TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma

TÜİK verilerine göre Aydın\'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi. Aydın'da en çok kullanılan erkek isimleri sırasıyla Mehmet, Mustafa, Ali, Ahmet, Hüseyin, İbrahim, Hasan, Murat, İsmail ve Yusuf oldu. Kadınlarda ise en çok tercih edilen isimler Fatma, Ayşe, Hatice, Emine, Zeynep, Elif, Fadime, Özlem, Meryem ve Zehra oldu.

26.03.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimleri açıklanırken, Aydın'da da geçtiğimiz yıl en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma olarak belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus istatistiklerine göre Türkiye'de en çok kullanılan erkek isimlerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında Türkiye genelinde en çok kullanılan erkek ismi 1 milyon 298 bin 836 ile 'Mehmet' oldu. Mehmet'i 1 milyon 75 bin 770 ile Mustafa, 870 bin 925 ile Ahmet, 748 bin 919 ile Ali, 584 bin 202 ile Hüseyin, 542 bin 915 ile Hasan, 530 bin 614 ile Murat, 522 bin 791 ile Yusuf, 511 bin 945 ile İbrahim, 442 bin 813 ile İsmail izledi. En çok kadın ismi ise 1 milyon 177 bin 80 ile 'Fatma' olarak açıklanırken, ilk 10'da Fatma'yı 924 bin 535 ile Ayşe, 791 bin 982 ile Emine, 720 bin 838 ile Hatice, 700 bin 699 ile Zeynep, 551 bin 333 ile Elif, 318 bin 842 ile Meryem, 293 bin 69 ile Merve, 267 bin 519 ile Zehra, 248 bin 198 ile Esra takip etti.

Aydın'da da Mehmet ve Fatma ilk sırayı aldı

Aydın'da da en çok kullanılan erkek ve kadın isimlerinde ilk sırayı Mehmet ve Fatma aldı. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Aydın'da en çok kullanılan ilk 10 erkek ismi 23 bin 590 ile Mehmet, 16 bin 797 ile Mustafa, 13 bin 673 ile Ali, 11 bin 766 ile Ahmet, 9 bin 891 ile Hüseyin, 7 bin 229 ile İbrahim, 7 bin 50 ile Hasan, 6 bin 609 ile Murat, 6 bin 355 ile İsmail, 4 bin 889 ile Yusuf oldu. Kadınlarda da ise bu veriler 17 bin 115 ile Fatma, 14 bin 951 ile Ayşe, 11 bin 700 ile Hatice, 8 bin 847 ile Emine, 6 bin 508 ile Zeynep, 6 bin 252 ile Elif, 4 bin 478 ile Fadime, 3 bin 719 ile Özlem, 3 bin 445 ile Meryem ve 3 bin 297 ile Zehra olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜİK verilerine göre Aydın'da en çok kullanılan erkek ve kadın isimleri Mehmet ve Fatma - Son Dakika

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