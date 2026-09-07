Tunceli\'de ayı ahırın çatısını yıkıp girdi; 11 hayvan ile 2 köpek yavrusu telef oldu

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) – Tunceli'nin İsmet İnönü Mahallesi'nin kırsal kesiminde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mikail Karakuş'un ahırı ayı saldırısına uğradı. Ahırın çatısını yıkarak içeri giren ayı, içeride bulunan 11 küçükbaş hayvan ile 2 köpek yavrusunu telef etti.

Ayının ahırın damını yıkarak içeri girdiğini belirten Karakuş, saldırının ardından 11 küçükbaş hayvanının telef olduğunu söyledi. Ayının bazı hayvanların leşlerini götürdüğünü, bazılarını ise ahırın içerisinde yediğini ifade eden Karakuş, ahırda bulunan iki köpek yavrusunun da ayı tarafından telef edildiğini belirtti.

"AHIRIN ÜSTÜNÜ KOMPLE YIKMIŞ"

Karakuş, ayının ahıra çatıyı yıkarak girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben çarşamba günü yaylaya gittim. Çocuğumun cuma günü düğünü vardı. Hayvanlarımı içeri koydum, kuzulamışlardı. Evin kapısını kapattım. Ev kapalı olduğu için böyle bir şeyin başıma geleceğine hiç ihtimal vermezdim. Düğüne gittim. Cumartesi günü geldiğimde evin üstünün tamamen yıkıldığını gördüm. İçeri girdiğimde hayvanlarımın öldüğünü fark ettim. Bir-iki hayvanın leşini götürmüş, diğerleri içerideydi. Birini de içeride yemiş. Burada iki tane köpek yavrum vardı, ikisini de yemiş. Toplam 11 hayvanımı kaybettim" dedi.

Telef olan hayvanların yeni kuzulamış koyunlar olduğunu belirten Karakuş, maddi kaybının yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya ulaştığını söyledi.

"AYIYI KORUYORSANIZ BENİM ZARARIMI DA KARŞILAYIN"

Ayıların korunması nedeniyle kendilerinin mağdur olduğunu söyleyen Karakuş, "Madem devlet ayıyı koruma altına alıyor, o zaman benim zararımı da karşılasın. Biz bir ayıya zarar verdiğimiz zaman çok ağır cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Devlet de benim telef olan hayvanlarımın zararını karşılasın. Ayıyı neden koruma altına aldınız? Bu hayvan sürekli bize zarar veriyor. İnsanlar korkudan ayıya silah sıksa neden ağır para cezası ödemek zorunda kalıyor? Biz korkudan ayıya silah sıkabilir miyiz?" dedi.

Ayının yalnızca hayvanlarına zarar vermediğini, ahırın çatısını da yıkarak yapıya zarar verdiğini belirten Karakuş,"Ayı gelip evimizi dağıtmış. Evin halini gördünüz, üstünü tamamen yıkmış. İçeri girmiş. Artık burada bizim can güvenliğimiz de yok. Yarın bir gün burada insan varken aynı olay yaşanırsa ne olacak?" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL DA 71 HAYVANINI KAYBETTİ

Karakuş, yaşadığı mağduriyetin ilk olmadığını da belirterek geçen yıl yaylada hayvanlarının yıldırım düşmesi sonucu öldüğünü söyledi.

Karakuş, "58 hayvanım öldü, 13 hayvanım kayboldu. Hiçbir kurumdan yardım veya destek alamadım. Valiye de çıktım ama hiçbir destek verilmedi. Yine de direndim, ayaklarımın üzerinde kaldım" dedi.

Yaşadığı son olayın ardından Cumhurbaşkanı ve Tunceli Valisi'ne seslenen Karakuş, hayvanlarının telef olması ve ahırının zarar görmesi nedeniyle mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Karakuş, "Buradan Cumhurbaşkanı'na ve Vali Bey'e sesleniyorum. Bize destek çıksınlar. Madem ayıları koruma altına aldılar, o zaman gelsinler benim zararımı karşılasınlar. Şimdi de devletin koruma altına aldığı ayı geldi, evimin içine girip hayvanlarımı telef etti. O zaman devlet bunun zararını da karşılamak zorunda. Eğer bir ayıya zarar verildiğinde benden çok yüksek miktarda para talep ediliyorsa, benim telef olan hayvanlarımın parasını da devlet ödesin" diye konuştu.