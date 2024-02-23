Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

23.02.2024 14:42
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Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 21 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli\'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tunceli'de kardan kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika
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