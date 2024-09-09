Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURHAN DEMİRCİOĞLU
(OSMANİYE)- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın görev sırasında kaza yapması sonucu şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkisinde dün göreve giden askeri zırhlı aracın kaza yapması sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyündeki baba ocağına getirildi. Şehit Aykanat, Kümbet köyünde düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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