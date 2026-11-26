Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de hayvancılık yapan Müslim Özdal, "900 tane hayvanım vardı, şimdi 300'e düşürdüm. Çobana yetiştiremiyorum; yeme, samana, meraya yetiştiremiyorum; ilacına, veterinerine yetiştiremiyorum, nakliyeye yetiştiremiyorum. Mazotun litresi 100 lira olan bir ülkede hangi üretici kazanır?" dedi.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde hayvancılık yapan Müslim Özdal ve Görkem Özdal, ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Görkem Özdoal, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayvancılığa başladığını ve 6 yıldır aktif olarak küçükbaş hayvancılık yaptığını söyledi. Bu yıl büyükbaş hayvancılığa da yöneldiklerini belirten Özdal, her yıl gelir ve gider hesabı yaptıklarında aynı noktada kaldıklarını ifade etti.

Hayvancılıkta çoban, yem, nakliye ve veteriner giderlerinin her yıl arttığını dile getiren Özdal, üreticinin kazancının giderler karşısında eridiğini belirterek şunları söyledi:

"6 yıldır aktif olarak hayvancılık yapıyoruz. Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz, bu sene biraz büyükbaşa döndük. Her sene oturuyoruz, bir kalem hesabı yapıyoruz. Çobanlarımızı, yem giderlerini, nakliyeyi ve diğer masrafları hesaplıyoruz. Her sene aynı yerde sayıyoruz. Bizde de durum öyle. Yaylaya gidiyoruz, o kadar masraf yapıyoruz. Bu sene 4 çobanla, 900 hayvanla yaylaya gittim. Yayladan döndüğümde hesap yaptım, bir çorap parası kalmamıştı elimde."

Büyükbaş hayvancılığa yönelmelerinin nedeninin küçükbaş hayvancılıkta yaşadıkları ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Özdal, aynı koşullarda üretime devam ettikçe işletmelerinin küçüldüğünü söyledi.

"PEYNİR FİYATI ARTIYOR, ÇOBAN ÜCRETİ DE ARTIYOR"

Küçükbaş hayvancılıkta elde edilen peynir gelirinin çoban ücretleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Özdal, "Koyun bir yere kadar bizi götürüyor. Peynir parası belirli bir miktar oluyor, çoban da ona endeksli yükseliyor. Sen peyniri 200 lira yapıyorsun, çoban 150 lira oluyor. Sen peyniri 300 lira yapsan, çoban 200 lira oluyor. O arada bizim kazancımız komple gidiyor" dedi.

Hayvanların bakımına daha fazla önem vermeye çalıştıklarında da kazançlarının kalmadığını dile getiren Özdal, şöyle konuştu:

"Bu işi biraz daha bilinçli yapmaya çalışınca, hayvanların bakımını artırınca kazanç hiç kalmıyor. Böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz, bir şey kazanamıyoruz. Bu, klişe bir laf gibi kalıyor, 'kazanamıyoruz' deriz ama gerçekten kazanamıyoruz. Oturuyoruz, her dönem aynı hayvan sayımız oluyor. Yenileme yapıyoruz, yaşlıları çıkarıyoruz, kuzuyu satıyoruz. Samana verdik, arpaya verdik, veteriner masrafı, ilaç, nakliye, çoban… Hepsi gider."

"PEYNİR ÜRETİCİDEN TÜCCARA ULAŞANA KADAR MALİYET ARTIYOR"

Hayvancılıkta üreticinin yıl boyunca hayvanların bakımını üstlendiğini, süt sağımı ve peynir üretimi için yoğun emek harcadığını anlatan Özdal, peynirin pazara ulaştırılması sırasında da çeşitli kesintilerle karşılaştıklarını söyledi.

Özdal, "Biz burada peyniri 12 ay boyunca bu hayvana hizmet ederek üretiyoruz. Hayvan doğursun, laktasyon sırasında sütünü versin, biz de peynir yapalım diye çalışıyoruz. Peyniri götürüyoruz, bu köyden 20-30 kilometre yol gidiyoruz. Yaylada hayvanlarla, atlarla götürüyoruz, tüccarın kapısına indiriyoruz. Firesidir, şusudur, busudur; indiriyor, kaldırıyor. Peynirde de bir şey kazanamıyoruz" diye konuştu.

Peynir fiyatları ile üreticinin eline geçen miktar arasında büyük fark bulunduğunu söyleyen Özdal, "Tulum peynirinin fiyatı şu an 700-800 lira arasında. Yaş peyniri bizden 200 liraya aldılar. Yüzde 50 fire verse 400 lira olur. Maliyetine bakmadan, 700 liraya, 800 liraya peynir sofralara gidiyor. Burada açık bir şey var. Biz peynirden de bir şey kazanamıyoruz" dedi.

MÜSLİM ÖZDAL: "900 HAYVANDAN 300'E DÜŞTÜM"

Müslim Özdal da hayvancılık politikalarının üreticiyi desteklemediğini savunarak, artan maliyetler nedeniyle sürüsünü küçültmek zorunda kaldığını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır iktidarda olan hükümetin hayvancılıkla ilgili politikalarını eleştiren Özdal, "Hayvancılıkla ilgili politikaların üreticiye bir gram faydası yok. Et olsun, süt olsun veyahut peynir olsun, bunların muhasebesini yaptığımız zaman üreticiye bir şey kalmıyor" dedi.

Et fiyatlarında üreticinin söz sahibi olmadığını, süt ve peynir fiyatlarının ise tüccarlar tarafından belirlendiğini ifade eden Özdal, hükümetin üreticiyi desteklemesi gerektiğini belirtti.

"MAZOTUN LİTRESİ 100 LİRA OLAN BİR ÜLKEDE HANGİ ÜRETİCİ KAZANIR?"

Bu yıl, 900 olan koyun sayısını artan maliyetler nedeniyle 300'e düşürdüğünü aktaran Özdal, "Küçülmeye gidiyorum. Niye? Çobana yetiştiremiyorum, yeme yetiştiremiyorum, samana yetiştiremiyorum, meraya yetiştiremiyorum; ilacına, veterinerine yetiştiremiyorum; nakliyeye yetiştiremiyorum. Mazotun litresi 100 lira olan bir ülkede hangi üretici kazanır?" ifadelerini kullandı.

Üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Özdal, "Vatandaş olarak iktidara, hükümete vereceğim bir tavsiye varsa o da şudur: Kardeşim, üreticini, öz üreticini destekleyeceksin. Öz üreticine gerekli desteği vermek zorundasın. Bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin kendi kalkınmışlığını ve özgürlüğünü sağlayacaksan bunlara destek vermen gerekiyor" dedi.