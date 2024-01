Tüp Fiyatlarına Zam Geldi, Vatandaşlar Zor Durumda

Bir dönemin en sert muhalifiydi, Erdoğan\'la aynı kareye girmek için her yolu denedi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüpe 3 gün içerisinde 55 lira zam geldiğini söyleyen tüp satıcısı Ümit Özkul, "Tüpdeki ÖTV'nin bir an önce kaldırılmasını ve garibanın burada gerçekten bir tüpün 625 lira olup da alması çok zorlaştı. Bir yevmiye 500 lirayken bir vatandaş bu tüpü almak da gerçekten zorlandı. Şu anda yüzde 20 vatandaşımız piknik tipi kullanmaya başladı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tüp satıcısı Ümit Özkul, 3 gün içerisinde tüpe 55 lira zam geldiğini söyledi. Tüp almaya gelen vatandaşların zammı duyduktan sonra eskiye geri döneceklerini dışarıya kazan kuracaklarını söylediğini ifade etti.

"TÜP BUGÜNDEN İTİBAREN 625 LİRA OLDU"

Ümit Özkul şöyle konuştu:

"570 liraydı, 3 Ocak'tan itibaren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı gelerek 590 lira oldu. 590 lira olduktan sonra yılbaşından sonra gelen asgari ücret farkından dolayı dolum maliyetleri arttığı için giderlerimiz attığı için de tüpümüz bugünden itibaren 625 lira oldu. Tüpdeki ÖTV'nin bir an önce kaldırılmasını ve garibanın burada gerçekten bir tüpün 625 lira olup da alması çok zorlaştı. Bir yevmiye 500 lirayken bir vatandaş bu tüpü almak da gerçekten zorlandı. Şu anda yüzde 20 vatandaşımız piknik tipi kullanmaya başladı. Alım gücü düştüğünden dolayı burada yetkililerin bu tüpdeki kullanılan mutfak tüpünde olan ÖTV'nin bir an önce kaldırılmasını, yetkililerin gerek Sanayi Bakanlığı'nın gerek Maliye Bakanlığı'nın burada çok duyarlı olmasını istiyorum. Bu tüpü kullanan kısım genelde yüzde 80'i gariban, maddi durumu iyi olan insanlarımız hepsi doğal gaz kullanılıyor. Bu tüpü kullanan gariban vatandaştır. Vatandaş 'dışarıya briket kurup ocak yakacağız, eskiye geriye döneceğiz' diyor. 'Yapacak bir şeyimiz yok' diyor. 'Şu an sobalarımız da yapıyoruz ama yazın da soba yakmadığımız için dışarıda' diyor. 'Briket koyup eski düzende kazanda pişireceğiz, toplu pişecek, yapacak bir şey yok' diyor "