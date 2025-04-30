TÜPRAŞ İşçilerine Siyasi Destek: Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

TÜPRAŞ İşçilerine Siyasi Destek: Eylemler Devam Ediyor

Kırıkkale rafinerisinde TÜPRAŞ ve Petrol-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçiler eylemlere devam ederken, yerel siyasetçilerden destek geldi. CHP'li milletvekilleri işçilerin hak mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

30.04.2025 15:22  Güncelleme: 15:28
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Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 21 Nisan'da başlayan işçi eylemlerine, siyasilerden ve yerel yöneticilerden destek geldi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ile Petrol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Kırıkkale rafinerisinde eylem başlatan işçilere, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP İl Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldız ve İl Genel Meclis Üyesi Özgür Kasapoğlu destek verdi.

Eylem alanında Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan tarafından karşılanan heyet, daha sonra işçilerle bir araya geldi.

"Tarafımız belli, işçinin yanındayız"

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, alanda yaptığı konuşmada, işçilerin haklı direnişine destek verdiklerini belirterek, "Ormandaki yangına sırtındaki küçücük bir su damlasıyla koşan karıncaya 'Bu suyla mı yangın söner?' demişler. O da 'Tarafım belli olsun' demiş. Bugün biz de dostlarımızla birlikte tarafımızı belli etmek için buradayız. TÜPRAŞ işçisi lütuf istemiyor, hakkını istiyor. Riskli koşullarda çalışan bu insanların emeği görmezden gelinemez" diye konuştu.

"Mecliste bu direnişin sesi olmaya devam edeceğiz"

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da açıklamasında, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları hatırlatarak, " Batman, İzmir, Kocaeli ve Kırıkkale'de sergilenen bu dayanışma çok değerli. Bugün açlık sınırının 24 bin, yoksulluk sınırının ise 77 bin lirayı aştığı bir ülkede TÜPRAŞ işçileri çocuklarının geleceği, insanca bir yaşam için direnişte. Bu sadece ücret meselesi değil; bu, adalet ve insanlık mücadelesidir. Sizler alın terinizin karşılığını istiyorsunuz, lütuf değil hakkınız olanı talep ediyorsunuz. Bu nedenle direnişiniz son derece meşru, haklı ve kıymetlidir. Meclis'te bu direnişin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise TÜPRAŞ'ın yıllardır işçilerin emeğiyle büyüdüğünü vurgulayarak, "Yarın 1 Mayıs. İşçinin ve emekçinin bayramı. Böyle bir günde burada sizinle birlikte olmak gurur verici. Ancak işçiye reva görülen muamele utanç verici. Yıllardır TÜPRAŞ işçileri bu kurum için canla başla çalıştı. Büyük cirolar elde edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada teklif edilen zam oranı sadece yüzde 28. Bu, bu enflasyon ortamında açlıktır, sefalettir. Bu teklif işçiye yapılmış bir hakarettir. Buradan işverene sesleniyoruz, eğer işçinin hakkını vermezseniz, CHP yönetimiyle birlikte burayı miting alanına çevireceğiz. İşçinin hakkı verilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TÜPRAŞ işçisi yıllardır büyük fedakarlıkla çalıştı"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, TÜPRAŞ işçisinin yıllardır büyük fedakarlıkla çalıştığını belirterek, "TÜPRAŞ işçileri bu kentin emekçi hafızasıdır. Bugün geldiğimiz noktada TÜPRAŞ işçisi ortalamanın altında maaş alıyor, bu kabul edilemez. Emekçinin alın teri yok sayılıyor ama TÜPRAŞ her yıl karına kar katıyor. Bu nasıl adalet?" diye konuştu.

Önal, TÜPRAŞ işçisinin örgütlü duruşundan duyduğu gururu dile getirerek, "Sizin sesinizin duyulmasından korkuyorlar. Grev hakkınızı sudan gerekçelerle engelliyorlar ama siz razı olmayacaksınız. Bizler de yanınızdayız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TÜPRAŞ İşçilerine Siyasi Destek: Eylemler Devam Ediyor - Son Dakika

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