Turgutlu Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısında 3 madde karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Toplantı Salonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 3 gündem maddesi karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi 3 gündem maddeli olağanüstü meclis toplantısını gerçekleştirdi. Olağanüstü meclisin ilk gündem maddesi, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 adet 45 MB 094 plakalı, 2000 model, 4GA50835 şase nolu Mitsubishi marka greyder aracın, belediyemizce yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere bedelsiz devrinin yapılması hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi, "Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinin etkin ve yeterli olması için ilave iş makinesi, araç ve ekipmanların alımı yoluna gidilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığının 2024/7 sayılı ve Tasarruf Tedbirleri konulu genelgesi gereği, ihtiyaç duyulan Mobil Asfalt Plenti, İş Makinesi, Araç ve Ekipman için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan talep edilecek izin sonrasında alım işleminin gerçekleştirilmesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi, "İlçemiz Akçapınar Mahallesi (eski 0 ada 884 parsel) 147 ada 36 parsel sayılı taşınmaza yönelik 14.11.2023 tarih 906 sayılı Manisa BBMK ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatmış oldukları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Dosyasının değerlendirilmesi maksadıyla konunun İmar Komisyonuna havalesi hususu" görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi. - MANİSA