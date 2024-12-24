Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Sezonuna Başladı - Son Dakika
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Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Sezonuna Başladı

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferini Erzurum'da gerçekleştirdi. Yolcular, 4 saatlik mola sırasında çiçeklerle karşılandı ve yerel lezzetler ikram edildi.

24.12.2024 17:44  Güncelleme: 18:11
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(ERZURUM) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferine başladı. Turistik Doğu Ekspresi, bu yılki ilk seferinde Erzurum durağında 4 saatlik mola verdi. Trenden inen yolcular çiçeklerle karşılandı, yolculara kadayıf dolması ve çay ikramı edildi.

Ankara- Kars hattında yaklaşık 26 saat süren Turistik Doğu Ekspresi 360 kilometrelik demir yolunu seferine başladı. 2019 yılından bugüne kadar Turistik Doğu Ekspresi'ni 71 bin yolcu kullandı. Seferin yeni sezonunda da Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirilecek. 2024-205 döneminde yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununun Doğu Ekspresi'ni kullanması bekleniyor.

Erzurum'da 4 saatlik mola verildi

Turistik Doğu Ekspresi Erzurum Garı'nda 4 saatlik mola verdi. Bu yılın ilk seferi olması nedeniyle Erzurum Garı'nda yolculara karşılama programı yapıldı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana gelen kazadan dolayı müzik ve benzeri etkinlikler iptal edilirken, trenden inen yolculara Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve Turizm İl Kültür Müdürü Ahmet Yer, tarafından karanfil verildi. Yolculara kadayıf dolması ve çay ikramı edildi. Tren Erzurum Garı'nda verdiği molanın ardından seferini tamamlamak üzere Kars'a hareket etti.

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Sezonuna Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 Sezonuna Başladı - Son Dakika

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