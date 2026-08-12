Türk Bayrağını Yakan Şüpheli Yakalandı
Muğla'da bir kadının Türk bayrağını yakması sonrası polis şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı bulunan Türk bayrağını çakmakla yakan şüpheli yakalandı.
Kurşunlu Meydanı çevresinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, mağazanın önünde asılı Türk bayrağını fark eden kadın, elindeki çakmakla bayrağı yakarak bölgeden uzaklaştı.
İş yerini sabah saatlerinde açan mağaza sahipleri, bayrağın yakılmış olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının bayrağı yakarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin A.A. (31) olduğu belirlendi. Güvenlik Şube ekiplerince yakalanan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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