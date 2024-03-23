Türk Çelik Sektörü Litvanya ile İş Birliklerini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Türk Çelik Sektörü Litvanya ile İş Birliklerini Güçlendiriyor

Türk Çelik Sektörü Litvanya ile İş Birliklerini Güçlendiriyor

Türk çelik ihracatçıları, Litvanyalı çelik sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdikleri görüşmelerle pazardaki varlıklarını güçlendirmeyi ve yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Başkan Adnan Aslan, ülkeler arası ticaret hacminin artırılması için çalıştıklarını belirterek, 2024'te 15 milyon tonluk ihracat hedefine ulaşmayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, görüşmelerin Litvanya ile ticaret hacminin artırılmasının yanı sıra yeni ortak yatırımlara da zemin hazırlayacağına inandıklarını söyledi.

23.03.2024 10:12  Güncelleme: 10:14
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Çelik sektörü, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri için hamlelerini sürdürüyor.

Litvanyalı çelik sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Türk çelik ihracatçılari ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Adnn Aslan, ülkeler arası ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "2024'te hedeflenen 15 milyon tonluk ihracat için mevcut pazarlar ve yeni pazarlarda güçlenmek için çalışıyoruz" dedi. 2021'de 23 milyon tonu aşan ihracat yapıldığını kaydeden Aslan, "Ülkelerin korumacılık önlemleri, Avrupa Birliği'nin uyguladığı kotalar, ABD vergileri ve Kuzey Afrika'dan Mısır, Cezayir gibi ülkelerin net ihracatçı konumuna gelmesi nedeniyle 2023'ün tamamında 14,5 milyon ton seviyelerinde kalındı. 14.9 milyar dolarlık ihracata imza atıldı. Kapasite kullanım oranları yüzde 50-55 seviyelerinde. Ancak sermaye yapısının çok güçlü oluşuyla çalışmalar devam ediyor. Litvanya ile ticaret hacminin artırılması için gerçekleştirilen görüşmeleri oldukça kıymetli buluyoruz. Ayrıca, heyetimizin yeni iş birliklerinin yanı sıra ortak yatırımlara da zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Çelik Sektörü Litvanya ile İş Birliklerini Güçlendiriyor - Son Dakika

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