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- Türk Devletleri Teşkilatı'nın düzenlediği yüzme yarışları Denizli'de yapıldı

DENİZLİ - Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi'nin 1. Etap Yarışları, PAÜ yüzme havuzunda iki gün süren yarışların sonunda tamamlandı. Her yaştan 176 sporcunun katıldığı yarışlarda 30 dakika kulaç atan sporculardan dereceye girenler finallere adını yazdırdı.

Hafta sonu Denizli'de yüzme heyecanı yaşandı. 10 ilden 176 sporcu Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimleriyle hayata geçen Herkes İçin Yüzme Projesi kapsamında kulaç attı. Türkiye'de 8 farklı grup merkezinde gerçekleşen yarışlardan biri olan Denizli grup yarışmaları PAÜ yüzme havuzunda gerçekleşti.

Kategorilerine göre sırayla yarışmalara katılan sporcular, 30 dakika boyunca yüzdü. Bu zaman zarfında en iyi dereceyi elde eden sporcular, Konya'da düzenlenecek final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Konya'daki finallerde başarılı olacak sporcular ise Uluslararası Yüzme Finalleri için Azerbaycan'ın yolunu tutacak.

Yarışmalar boyunca sporcuların heyecanına ortak olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi'nin, bir spor projesi olmasının yanında Türk Cumhuriyetleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmeyi amaçladığını kaydetti. Denizli'de yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İlman, performanslarından dolayı sporcuları tek tek kutladı.

Ömer İlman, finallere katılma hakkı kazanan sporculara başarı belgelerini takdim etti.