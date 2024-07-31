Türk Doktor ve Mühendislerinin Yapay Zeka ile Karaciğer Kitlelerinin Tanısında Üstün Başarı - Son Dakika
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Yerel

Türk Doktor ve Mühendislerinin Yapay Zeka ile Karaciğer Kitlelerinin Tanısında Üstün Başarı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürüttükleri proje sayesinde karaciğer hastalıklarının tanısında yapay zeka kullanarak hızlı ve doğru sonuçlar elde etti. Proje, hastaların daha kolay tanı almasını ve tedavilerinin daha erken başlamasını sağlayarak sağlık alanında büyük bir katkı sunacak. Türk doktor ve mühendislerin geliştirdiği bu proje, uluslararası bir bilimsel dergide yayımlanmak üzere makale haline getirildi.

31.07.2024 23:13
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Karaciğer kitlelerinin tanısında Türk doktor ve mühendislerinin yapay zeka ile göstermiş oldukları üstün başarı

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mecit Kantarcı ve ekibinin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte yürüttükleri karaciğer hastalıklarına yapay zeka yardımı ile hızlı ve doğru tanı koymayı hedefleyen proje başarı ile tamamlandı.

Proje kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma EBYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ufuk Kuyrukluyıldız ve radyoloji anabilim dalı hekimleri katıldı.

Sunum konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Abdulmecit Kantarcı, "Hastalarımızın daha kolay tanı alabilmesi ve böylece tedavilerinin daha erken başlayabilmesi için geliştirilen yapay zeka destekli tanı uygulaması, sağlık alanında büyük katkılar sunacağı gibi dünya tıbbının geleceğini de önemli bir noktaya taşıyacaktır." dedi.

Erzincan merkezli olarak gerçekleştirilen projeye Türkiye'den 6 önemli merkezden 14 bilim insanın katkı sunduğunu belirten Abdulmecit Kantarcı, "Üniversitemiz tıp fakültesi ile işbirliği yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Üniversitemiz ile imzalanan işbirliği protokolü ile bu çabanın önünü açan, dönemin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'a ve Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent'e, üniversitemiz eğitim ve akademik imkanlarının altyapısı konusunda her zaman destekleyici olan ve üniversitemizi de yakın zamanda ziyaret etmiş olan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve önceki 3. Ordu Komutanımız Korgeneral Yavuz Türkgenci'ne teşekkürü bir borç biliriz." şeklinde konuştu.

Söz konusu projenin, projeye katkı veren akademisyenlere büyük bir motivasyon sağladığını aktaran Kantarcı, tıbbi uygulama ayağında projenin işleyişini kolaylaştıran Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'a, çalışma paydaşları olan Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'ne, aynı zamanda üniversitelerde tıp fakültesi bünyesinde çalışan ve araştırmada görev alan öğretim üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde çalışmaya destek veren mühendislere teşekkürlerini iletti.

Kantarcı, projenin Türkiye'de Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğinin altını çizerek, "Bu aşamadan sonraki hedefimiz yapay zekayı hekimlerimizin desteğiyle bu konuda daha da ustalaştırmak, gelecekte diğer karaciğer kitle lezyonlarının radyoloji hekiminin işini kolaylaştırarak, doğrudan bu yapay zeka programı ile belirlemektir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan uygulamanın ilk sonuçlarının bir makale haline getirilerek uluslararası nitelikte saygın bir bilimsel dergide değerlendirilmeye sunulduğu aktarıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Serpil Akbulut ise karaciğerinde bir kitle olduğunu ancak herhangi bir tanı konulmadığını, süreç içerisinde farklı doktorlara danıştığını ancak hastalığı ile ilgili bir netlik kazanamadığını söyledi. Akbulut, "Hocalarımızın yapay zeka ile ilgili bir çalışma yaptığını öğrendim ve hocalarımızın tavsiyesi üzerine ben de çalışmaya dahil olmak istedim. Hocalarımız karaciğerimden parça almaya gerek kalmaksızın yapay zeka sayesinde kistin tanısını koymuş oldular." dedi.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Dijital Dönüşüm, Erzincan, Yerel, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Doktor ve Mühendislerinin Yapay Zeka ile Karaciğer Kitlelerinin Tanısında Üstün Başarı - Son Dakika

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