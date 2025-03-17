Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "Çanakkale Zaferi, Türk milli mücadelesinin önsözüdür" - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "Çanakkale Zaferi, Türk milli mücadelesinin önsözüdür"

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: "Çanakkale Zaferi, Türk milli mücadelesinin önsözüdür"

Türk Eğitim-Sendikası Genel Başkanı Talip Geylan, Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında "Çanakkale Zaferi; Umudun, cesaretin, şahlanışın kıyama duruşudur.

17.03.2025 11:10
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Türk Eğitim-Sendikası Genel Başkanı Talip Geylan, Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında "Çanakkale Zaferi; Umudun, cesaretin, şahlanışın kıyama duruşudur. Türk milli mücadelesinin önsözüdür" dedi.

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yaptığı yazılı açıklamada Çanakkale Savaşı'nın Türk milleti için anlam ve öneminden bahseden Geylan, Türk milletinin maküs talihini Çanakkale Zaferiyle yendiğini belirtti.

"Türk milleti, ay yıldızlı al bayrağı için mücadele etti"

Türkler'in Çanakkale'de eşsiz mücadele verdiğini belirten Geylan, "İstikbal ve istiklal uğruna verilen yılmaz mücadelenin muhteşem yıl dönümünü idrak ederken, hem gururluyuz, hem de bu kutlu mirasın sahibi olduğumuz için ecdadımıza minnettarız. Arıburnu, Conkbayırı, Seddülbahir, Kabatepe, İntepe, Anafartalar, Kilitbahir. Bundan 110 yıl önce Gelibolu yarımadasında canhıraş ve korkusuz bir mücadele sergilendi. Ecdadımız Türk topraklarını ele geçirmeye namzet olan yayılmacılara 'Ya Allah Bismillah' nidaları ile karşılık verdi. Bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen, milli şeref ve haysiyeti için yaşayan, yüksek maksatlar uğrunda ölmesini bilen Türk milleti, asla durmadı, geri adım atmadı, dönmeyi düşünmedi ve kanının son damlasına kadar vatanı, ay yıldızlı al bayrağı için mücadele etti" ifadelerine yer verdi.

"Çanakkale Zaferi, Türk milli mücadelesinin önsözüdür"

Çanakkale'de alınan zaferin Kurtuluş Savaşı'nın provası olduğuna dikkati çeken Geylan, "Vatanı koruma ülküsüyle yola çıkan ecdadımız; şartlar elverişsiz dahi olsa, savaş gücünü, istiklal azmini, bir ve beraber yaşama isteğini ortaya koydu, tereddütsüz, amasız, koşulsuz, emsalsiz bir mukavemet sergileyerek, Çanakkale'yi 'geçilmez' yaptı. Çanakkale Zaferi; Umudun, cesaretin, şahlanışın kıyama duruşudur. Mukaddes bir amaca hizmet eden, tarihin akışını değiştiren olağanüstü bir destandır. Türk milli mücadelesinin önsözüdür, abidevi bir zaferdir. Milli mücadelemizin seçkin lideri Mustafa Kemal'i bizlere armağan eden, milletimizin hürriyet ve istiklal azmini perçinleyen itici güçtür. Parlak ve efdal mazimizin en nadide miraslarındandır. Aynı ideal etrafında birleşen Bedr'in aslanlarının itikadıyla düşmanı yendiği ve kurtuluşun ilk kıvılcımının yakıldığı diriliş sembolüdür" ifadelerini kullandı.

"Milliyetperver gençler 21. Yüzyılı Türk asrı yapacaktır"

Türk milletinin dünyanın her noktasında haksızlıklara karşı durduğunu söyleyen Geylan, " Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve dünyanın daha birçok yerinde dökülen masum kanları geçiştirilemez. Bu insanlık dramı karşısında üç maymunu oynamak, acıyla yoğrulmuş ve hak ettiği hürriyeti büyük mücadeleler sonucunda kazanmış Türklere asla yakışmaz. Bizler Türk eğitimcileri olarak, tarihimizin her evresini, bağımsızlık yolunda atılan adımları, yapılan fedakarlıkları, müstemleke devletlerin hazin sonlarını genç nesillere nefesimiz yettiğince anlatıyor, onların bilinç düzeyi yüksek şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Zira milliyetperver gençler 21. Yüzyılı Türk asrı yapacaktır. Bu noktada nadide geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe yön vermemiz çok mühimdir" ifadelerine yer verdi.

"Yedi düvele karşı kahramanca savaşan aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, Fatiha'larla anıyoruz"

Geçmişin geleceğin aynası olduğunu hatırlatan Geylan, "Topraklarımız üzerinde mezar taşı dahi olmayan ecdadımızın bıraktığı kıymetlere sahip çıkmazsak, Büyük Atatürk'e, kurduğu Cumhuriyete derin bir bağlılık göstermez, O'nun ilke ve inkılaplarını özümsemez, bizi biz yapan, ebedi varlığımızı besleyen, hür ve müstakil yaşama arzumuzu anlamlı kılan yadigarlarımıza karşı sorumluluk hissetmezsek; bizler de özgürlüğünü kaybetmiş, emperyal güçlerin hakimiyetine girmiş, baskı, tehdit, şantaj ve dayatmayla yönetilen milletlerin yaşadığı hazin sona yaklaşırız. Bu minvalde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve yedi düvele karşı kahramanca savaşan aziz şehitlerimizi şükranla, rahmetle, Fatiha'larla anıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: 'Çanakkale Zaferi, Türk milli mücadelesinin önsözüdür' - Son Dakika

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