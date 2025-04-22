Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "TBMM\'nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında yaptığı açıklamada, "Milletin kendi geleceğini tayin etme gücünün, istikbal mücadelesinin, bağımsızlığa adanmışlığın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Geylan, "Milletin kendi geleceğini tayin etme gücünün, istikbal mücadelesinin, bağımsızlığa adanmışlığın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. İstanbul'un işgal edilmesi ve ardından Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılmasıyla hem tam bağımsızlığı sağlamak hem de millet egemenliğini hakim kılmak büyük önem taşıyordu. Bu nedenle öncelikle Temsil Heyeti tek yetkili makam haline getirildi ve Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis kurulması kararlaştırıldı. Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal Paşa 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla da Türk devletinin milli hakimiyete dayalı olacağı kararı ilan edildi" ifadelerini kullandı.

Tarihten alınan ilhamla Türk Yüzyılı'nı inşa etmenin, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmesini sağlayacağını belirten Geylan, "Bu yolda, bağımsızlık ve millet egemenliğinin biricik öznesi olan 23 Nisan'dan aldığımız kudret en sağlam dayanağımızdır. Bu idealler doğrultusunda birinci vazifesi Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olan, 'Ne Mutlu Türküm Diyene' derken göğsü kabaran, Büyük Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedeflere hiç durmadan yürüyen, şartlar ne olursa olsun kalbi tam bağımsızlık için atan yüce milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türk milli mücadelesinin önderi, TBMM'nin ilk başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi şükranla ve minnetle yad ediyor, rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün öğretileri, azim ve kararlılığı, vizyonu, ilke ve inkılapları günümüzde de bize yol göstermekte, sahip olduğumuz değerlerin temelini oluşturmaktadır. Bu kutlu mirasa sahip olmanın şuuruyla Türk devletinin ilelebet payidar kalmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA