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Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler - Son Dakika

Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

03.11.2021 10:21

- Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler Kum Afşarları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Avşar Beyleri Bilgi ve Kültür Toyu, 21 farklı ilden gelen Avşarları Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesinde buluşturdu.

- Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

DENİZLİ - Kum Afşarları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Avşar Beyleri Bilgi ve Kültür Toyu, 21 farklı ilden gelen Avşarları Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesinde buluşturdu.

Türk-Afşar Kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve 24 Türk Boyundan birisi olan Afşar boyunu tanıtmak amacıyla yapılan "Avşar Beyleri Bilgi ve Kültür Toyu" Denizli'de yapıldı. Etkinlikte Avşar Beyleri Kültür ve tarihi fotoğraf sergisi açıldı, Türk Kültür ve tarihinde Afşar Türkmenleri Paneli Yapıldı. Panelde Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Dr. Öğretim Üyesi Adem Öter ve Dünya Avşarları Derneği Genel Başkanı Şeref Kocakaya tarafından konuşmalar yapıldı.

Faaliyetin ikinci gününde, Denizli'nin Acıpayam İlçesi Avşar Köyü'nde toplanan katılımcılar burada Avşar kültürünü yaşama tarzını yakından gördüler. Kendisi de Avşar köyünden olan Prof. Dr. Turgut Tok tarafından köyün tarihi ve Denizli'nin diğer ilçelerinde bulunan Avşar kültürü hakkında bilgiler verildi. Tok yerleşim alanları isminin değiştirilmesinin hatalı olduğunu belirterek her ismin bir anlamı olduğunu söyleyerek tarihi gerçek anlamda öğrenelim tarihimize kültürümüze sahip çıkalım dedi. Toyu düzenleyen Kum Afşarları Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Kültür Derneği Başkanı Ramazan Afşar'da derneğin 2014 yılında kurulduğuna dikkat çekerek "Derneğimizi 2014 yılında kurduk. Çok güzel etkinliklerle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl yaptığımız etkinliklerle Afşar beylerini öne çıkarıp festival yaptık. Bizim amacımız Afşarların unutulmuş örf adet ve geleneklerini gün yüzüne çıkarmak. Afşarlar 24 Türk boyundan birisi. Boyuna sahip çıkan boy kültürünü devam ettiren Afşar boylarımız var. Bizlerde boy kültürünü devam ettirmek istiyoruz. Etkinliğimizde boyları bir araya topluyoruz" dedi.

"1000 yıllık gelenekler hala devam ediyor"

Dün ve bu günkü toyumuza Türkiye'nin 21 ilinden dernek başkanlarını davet ettik. Onlarda geldiler. Başkanlar bizi yalnız bırakmadı. Adana'dan, Kayseri'den, Uşak'tan, Ankara gibi birçok ilden Afşar dernek başkanları burada. Denizli'yi bu iki günde Afşarların merkezi yaptık. Misafirlerimizi ağırlıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde de uğurlayacağız. Afşarlar Türkistan'dan gelip yerleştiği yerlere, pazarından tutun da iş imkanı sağlayacak yerleri hep ayarlamışlar. Uygulamaya koymuşlar halen de devam ediyor. 1200'lü yıllardan beri var olan gelenek halen devam ediyor. Mesela; Yeşilyuva'nın dericiliği, Yatağan'ın çelik işçiliği devam ediyor "ifadelerinde bulundu.

"Afşar kültürünü yaşatmalıyız"

Etkinliğe katılan Denizli Yörükleri Dernek Başkanı Yaşar Celal Ceylan'da "Kum afşarları Derneğinin düzenlediği Afşarlar çalıştayına bizler de Denizli Yörükleri Derneği olarak katıldık. Gerçekten güzel bir faaliyet oldu. Şu anda Avşar Köyünde ulu Çınarın altındayız. Buranın tarihi anlatmakla bitmez. Her Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan eğlenceleri görmek lazım. Burada Kurban Bayramında Sıyrat yapılıyor. Bu Afşarların yüz yıllardır sürdürdüğü bir gelenektir. Onları yaşatıyorlar. Salıngaçlar var, bunlarda gençler eğleniyorlar. Gıldırgaçlar var onlara biniyorlar. Böyle birçok Afşar gelenek görenekleri bu şekilde yaşatılmaya çalışılıyor. Bu etkinliklere diğer illerdeki Afşar boylarından da katılanlar oldu. Sağ olsunlar kilometrelerce yol kat edip etkinliğe katıldılar. Hepsine Denizli Yörükleri Derneği olarak çok teşekkür ediyorum. Bizde Denizli Yörükleri olarak Aralık ayında bir toy yapacağız. İlerleyen günlerde bununla ilgili detaylı açıklamaları yapacağız "diye konuştu.

(ÖB-AÖ-MB-Y)

Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler
Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler
Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler
Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler

Acıpayam, Denizli, Afşar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk geleneğini yaşatmak için 21 ilden bir araya geldiler - Son Dakika


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