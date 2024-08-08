Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Üç Günlük Emek Nöbetine Başladı - Son Dakika
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Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Üç Günlük Emek Nöbetine Başladı

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Üç Günlük Emek Nöbetine Başladı

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi, üç günlük emek nöbetine başladıklarını açıkladı. Sendika başkanı, enflasyon oranlarıyla durumlarının düzeltilmesini beklerken değersizleştirildiklerini belirterek siyasi kaygılardan uzaklaşılması çağrısı yaptı.

08.08.2024 17:31
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(ESKİŞEHİR) -Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, üç günlük emek nöbetine başladıklarını belirterek " Türkiye'de açıklanan enflasyon oranlarıyla durumumuzun düzeltilmesi, iyileştirilmesini beklerken tam tersine ciddi bir değersizleştirme ile karşı karşıya bırakıldık ve her geçen gün işlerimiz daha da olumsuz yönde ilerlemeye başladı" dedi. Atak, Türk-İş ve Türk Harb-İş Genel Merkezi'ne "Acilen siyasi kaygılarınızdan, her türlü çıkarlarınızdan lütfen uzaklaşın" çağrısı yaptı.

Türk-İş'e bağlı Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi tarafından Ulus Anıtı'nda basın açıklaması yapıldı. Üç günlük emek nöbetine başladıklarını belirten Türk Harb İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, emekçilerin artık geçinemediğini ve sendikanın genel merkezinin siyasi kaygılardan uzaklaşıp, artık işçilerin yanında olması gerektiğini ifade etti.

"Üyelerimizle uzun zamandır alanlardayız"

Hasan Atak konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz uzun zamandır üyelerimizle birlikte alanlardayız. Uzun zamandan bu tarafa derdimizi hem Eskişehir hem Türkiye kamuoyunda anlatmaya çalışıyoruz. Derdimiz millidir, derdimiz ülkemizin derdidir. Savunma sanayide bağımsız olabilmemiz için kendi milli üretimimizi her zaman yapmamız gerektiğini ifade ettik. Askeri teçhizat alabilirsiniz, gemi, uçak alabilirsiniz ama milli üretime geçmediğiniz sürece asla bağımsız olamazsınız. Bunun da temelinde kalifiyeli işçi, tecrübeli işçi, emek gücü yatmaktadır.

"Üyelerimiz hiç alakası olmayan iş yerlerinde görevlendirilmeye başlandı"

Gerek yerel yönetimlerle bakanlarımız dahil olmak üzere tüm görüşmelerimizi yaptık. Ama biz bugüne kadar bunun karşılığını göremedik. Türkiye'de açıklanan enflasyon oranlarıyla durumumuzun düzeltilmesi, iyileştirilmesini beklerken tam tersine ciddi bir değersizleştirme ile karşı karşıya bırakıldık ve her geçen gün işlerimiz daha da olumsuz yönde ilerlemeye başladı. Üyelerimiz hiç alakası olmayan iş yerlerinde, savunma sanayi sektörü ile alakası olmayan illerde görevlendirilmeye başlandı. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"Bizim sorunlarımızın çok uzağındasınız"

Bizler Türk-İş'in Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkezi'ne yanımızda bulunan ve bizleri idare etmek ve savunmakla görevli olan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz: Sadece toplanarak, sadece bir araya gelerek, sadece kamuoyuna basın açıklaması yapılarak bizim sorunlarımız çözülmüyor. Bizim sorunlarımızın çok uzağındasınız. Ek çerçeve protokolü 32,7 alarak şimdi sadece 24,73 rakamının 4 puan, 5 puan emekçilere tamamlanarak hakkımızı aldıklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bugün iş yerlerimizde çalışan arkadaşlarımız 26 bin, 27 bin, 30 bin liralarla geçimini sağlamaya çalışıyorlar.

"Enflasyon yüzde 100'ü geçmiş durumda"

Enflasyon yüzde 100'ü geçmişken yüzde 100 rakamları bile emekçilere yetmediği bir ortamda bizlerle adeta alay eder gibi enflasyon rakamlarının ikilerle, üçlerle açıklanarak maaşlarımıza zam yapılmamasını kabul etmiyoruz. Bunlarla mücadele etmelerini talep ediyoruz. Eskişehir Şubesi olarak bugüne kadar bütün siyasi kaygılardan uzak durarak sadece emekçilerin yanında yer alarak mücadelemizi nasıl sürdürdüysek bugünden sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. O nedenle Türk-İş yetkililerine seslenmek istiyoruz. Türk Harb-İş Genel Merkezi'ne özellikle sesleniyoruz. Acilen siyasi kaygılarınızdan, her türlü çıkarlarınızdan lütfen uzaklaşın. Uzaklaşmadığınız takdirde bu üye bunun hesabını sizlere soracaktır. Siyasi kaygılarla şimdiye kadar sendikal mücadeleden hiç kimse sonuç alamamıştır, almayacaktır. Son 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır bu çok daha net bir şekilde görülmüştür. Bu nedenle biz ikili görüşme yaptık diyerek, biz toplantı yaptık diyerek, biz en yetkili ağızlarla görüştük diyerek sonuç alınamadığını artık anlayın. Biz işçiler, emekçiler olarak bunu istemiyoruz. Gerçek anlamda alanda mücadele istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Üç Günlük Emek Nöbetine Başladı - Son Dakika

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