Türk Kızılay'dan Gazze'ye İftar Yardımı

"Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da yardımlarını sürdüren Türk Kızılay, yardımların ulaştığı Gazze'de molozlar arasında iftar yapan ailenin görüntülerini paylaştı.

Gazze'deki insani krizin etkilerini hafifletmek için çatışmaların yaşandığı ilk günden beri bölgeye yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, yıkıntılar arasında hayatını sürdüren ihtiyaç sahiplerine iftarlık desteği ulaştırıyor. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, çatışmalar nedeniyle evleri enkaza dönen beş kişilik Ebu Amuna Ailesi'nin Türk Kızılay'ın ulaştırdığı iftarlık desteğiyle yıkıntılar arasında kurduğu iftar sofrası Gazze'de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kızılay'dan Gazze'ye her gün 30 bin kişilik iftar yemeği

Türk Kızılay, çatışmaların ilk gününden bu yana Gazze'de hizmet veren aşevinin kapasitesini Ramazan'da artırarak 30 bin kişiye çıkardı. Gazze'nin kuzeyinde Rimal ve Derilbelah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah'taki dağınık yerleşimlerde iftarlık desteği veren Kızılay, temel mutfak ihtiyacı içinse 50 bin gıda kolisi dağıtıyor. - ANKARA