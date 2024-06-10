Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Kırgızistan'da bir öğrenciye şifa oldu - Son Dakika
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Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Kırgızistan'da bir öğrenciye şifa oldu

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencisi Madina Aycigitova'ya tedavi oldu. Aycigitova, yanlış müdahale sonucu sakat kalmıştı. Prof. Dr. Yıldırım, ayağına müdahale edilmesi gerektiğini belirtti ve ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Bu olay, Türk ve Kırgız dostluğunun bir nişanesi olarak görüldü.

10.06.2024 11:37
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Türkiye'nin ünlü ortopedi profesörlerinden Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, 4. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi için geldiği Bişkek'te Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencisi Madina Aycigitova'ya şifa oldu.

Derde derman arayışı

Altı ay önce bindiği bisikletten düşerek ayağını kıran Madina Aycigitova'ya tedavi olmak için gittiği hastanede yanlış müdahalede bulunuldu. Doktorların sakat kalabileceğini söylemeleri üzerine Aycigitova'nın ailesi bu duruma çare aramaya başladı. Kızının öğrenim gördüğü Manas Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurup yardım isteyen Madina'nın annesi Saule Nurimbetova ile Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan bizzat ilgilendi. Madina ile annesini Türkiye'nin alanında önde gelen bilim insanlarından ve doktorlarından biri olan Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım ile tanıştıran Prof. Dr. Ceylan, Madina'nın Prof. Dr. Yıldırım tarafından muayene edilmesine aracı oldu.

Şifa süreci

Ömer Selim Yıldırım, muayenenin ardından Madina'nın ayağına tekrar müdahale edilmesi gerektiğini, gerekli koşulların sağlanması halinde ameliyatı Bişkek'te yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine Rektör Ceylan, Madina'nın sağ ayak bileğinden plak-vida çıkarılmasını gerektiren ameliyatın Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde yapılmasını sağladı ve ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Dostluk Hastanesi'nin gücü

Ameliyattan önce üniversitenin televizyon kanalı Manas TV muhabirine röportaj veren Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Kardiyolog Samet Yılmaz, Dostluk Hastanesi'nin fiziki ve teknolojik açıdan Kırgızistan'ın en iyi şartlarına sahip hastanesi olduğunu söyledi ve Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım kadar değerli bir doktorun hastanelerinde ameliyat yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve buna aracı olan ve kendilerini her zaman destekleyen Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a teşekkür etti.

Gurur kaynağı Manas Üniversitesi ve Dostluk Hastanesi

Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Kongre için geldiği Bişkek'te yakın dostu Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan sayesinde hayırlı bir işe vesile olmaktan mutluluk duyduğunu, Manas Üniversitesi'nin ve Dostluk Hastanesi'nin gelişmişlik düzeyinden çok etkilendiğini, dostluğun ve kardeşliğin bir nişanesi olarak ata yurt Kırgızistan'da bu iki kurumun kurulmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Manaslı olmanın açtığı yol

Madina'nın annesi Saule Nurimbetova da kendilerini derinden üzen bu sürecin Rektör Alpaslan Ceylan'ın yardımıyla mutlu bir sona ulaştığını söyledi ve kızının Manas Üniversitesi öğrencisi olması sayesinde sağlığına kavuştuğunu, Rektör Ceylan'a, Doktor Yıldırım'a, Dr. Yılmaz'a ve tedavi sürecinde emeği olan herkese gönülden teşekkür ettiğini vurguladı.

Umutsuzluğu umuda çeviren Manas

Madina'nın babası Manas Aycigitov da kızının yanlış tedavisinin ardından kızlarını Türkiye'de tedavi ettirmeleri tavsiyesi aldıklarını, ancak müracaat ettikleri özel hastanelerin 20 bin doları aşkın ücret taleplerini karşılamalarının imkansız olmasından dolayı umutsuzluğa kapıldıklarını anlattı. Ancak daha sonra akıllarına kızlarının okuduğu Manas Üniversitesi'nden yardım istemek geldiğini ve Rektörlüğe başvurduklarını sözlerine ekledi. Rektör Alpaslan Ceylan'ın kendileriyle samimiyetle ilgilendiğini, Türkiye'de ortopedi alanında çok önemli bir isim olduğunu öğrendiği Prof. Dr. Yıldırım ile tanıştırdığını, Ömer Selim Yıldırım'ın kızlarını ameliyat etmeyi kabul etmesinin hepsini çok heyecanlandırdığını, Yıldırım'ın bu ameliyatı ücretsiz gerçekleştireceğini öğrenmelerinin ise kendilerini çok şaşırttığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Manas Ailesi ferdi olmanın ayrıcalığı

Manas Aycigitov, Ömer Selim Yıldırım'a minnettar olduklarını, onu hiç unutmayacaklarını, ailelerinin bir üyesi olarak kabul ettiklerini söyledi ve kızlarının Manas Üniversiteli olması sayesinde sağlığına kavuştuğunu, Manas Üniversitesi'nin bir parçası olmanın ne kadar önemli olduğunu gördüklerini vurgulayarak, Rektör Ceylan'a ne kadar teşekkür etseler az olacağını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Kırgızistan'da bir öğrenciye şifa oldu - Son Dakika

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