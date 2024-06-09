Bulgaristan Genel Seçimi ve Avrupa Parlamentosu Seçimleri İçin Oy Kullanma İşlemi Başladı

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ZEHRA DEĞİRMENCİ/ SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy hakkı bulunan Türk vatandaşları, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Parlamento seçimleri için Bursa'da 41, İzmir'de 10, Türkiye genelinde 23 ilde toplam 166 sandık kuruldu. Seçmenler saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi yurttaşlar, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için saat 07: 00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Bulgaristan parlamento seçimleri için Türkiye genelinde 23 ilde 166 sandık kuruldu. Türkiye'de 280 bin, Bursa'da da 73 binin üzerinde çifte vatandaş oy kullanma hakkına sahip. Vatandaşlar saat 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

"100 bin civarında katılım bekleniyor"

Seçim koordinasyonuna destek amacıyla okulları ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk şöyle konuştu:

"Bulgaristan Genel Seçimleri ve Avrupa Parlamentosu Genel Seçimleri saat 07: 00 itibariyle Türkiye'de de başladı, akşam 20: 00'ye kadar sürecek. Türkiye'de 166, Bursa'da 41 sandık kuruldu. Ülke genelinde 280 bin civarında Bulgaristan vatandaşlığına sahip Türk vatandaşımız var. Aynı zamanda Bursa'da yaklaşık 73 bin seçmenimiz var. Bunların bir kısmı havanın da güzel olmasıyla oy kullanmaya memlekete gittiler. Önemli bir kısmı da Türkiye'de oy kullanıyor. Türkiye'de yaşayan oy kullnma hakkına sahip vatandaşlardan yaklaşık 100 bin civarında bir katılım bekliyoruz. Biz de bir okulumuzdayız. Herhangi bir koordinasyon problemi var mı, katılımla, lojistikle ve destekle ilgili buradayız. Herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar bütün hazırlıklarını tam olarak yapmışlar. Gelen çok hızlı bir şekilde oyunu kullanabiliyor. Saat 20: 00'ye kadar oy kullanma hakkınız var. Seçim öncelikle Bulgaristan'a ve Balkanlar'a hayırlı ve uğurlu olsun. Seçime katılan herkese demokratik hakkını kullandığı, haklarına ve hürriyetlerine sahip çıktığı, geleceğini belirleme noktasında karar verdiği için teşekkür ediyoruz."