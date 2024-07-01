Türkiye-Avusturya maçı Gaziantep\'te dev ekranlarda izlenecek

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı maçı futbolseverler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kuracağı dev ekranlardan izleyerek takımına destek verebilecek.

A Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yolculuğu devam ediyor. Grup maçları sonrası son 16'ya kalan milliler, turnuvanın sürpriz takımlarından Avusturya'nın karşısına çıkıyor. 02 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak maç için Büyükşehir Belediyesi bu maçta da millileri yalnız bırakmayacak. Maç, Masal ve Galle Park'ta dev ekranlarda canlı yayınlanacak.

Millilerin zorlu 90 dakikasında Gazi şehirliler dev ekranların karşısında açık havada omuz omuza destek verecek. Leipzig'te oynanacak maçta çeyrek final bileti için tüm Türkiye nefesini tutacak. - GAZİANTEP