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Türkiye Buğday İthalatında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Türkiye Buğday İthalatında Rekor Kırdı

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin buğday ithalatında rekor kırdığını belirterek, 11,5 milyon tonluk bir ithalat yapıldığını ve ithalata ödenen paranın 4,5 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Gaytancıoğlu, başka ülkelerin çiftçilerine para verilmezken, Türkiye'nin kendi çiftçisine de söz verilen ton başına bin lirayı ödeyemediğini vurguladı.

09.01.2024 - 17:28,
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Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TÜİK verilerine göre Türkiye'nin buğday ithalatında rekor kırdığını belirterek, "Yazık günah, tam 11,5 milyon tonluk bir ithalat yapmışız. Türkiye'nin üretimi 20 milyon ton yarısından fazla ithalatı ilk 11 ayda yapmışız. İthalata ödediğimiz para 4,5 milyar dolara yaklaşıyor. Başka ülkelerin çiftçilerine, özellikle savaşan iki ülke Rusya ve Ukrayna çiftçisine para ödüyoruz. Kendi çiftçimiz ise daha söz verilen ton başına bin lirayı alamadı" dedi.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün buğday ekili tarladan yaptığı açıklamada, TÜİK'in açıkladığı buğday ithalatı rakamlarına dikkat çekti. Gaytancıoğlu, TÜİK rakamlarına göre 2023 yılının ilk 11 ayında 11,5 milyon ton buğday ithalatı yapıldığını, ithalata ödenen paranın 4,5 milyar dolara yaklaştığını kaydetti.

"BAŞKA ÜLKELERİN ÇİFTÇİLERİNE PARA VERİLMEZ"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Dün istatistikler açıklandı. TÜİK verilerine göre 2023 yılının ilk 11 ayında yine rekor kırmışız. Ne rekoru; ithalat rekoru. Yazık günah, tam 11,5 milyon tonluk bir ithalat yapmışız. Türkiye'nin üretimi 20 milyon ton yarısından fazla ithalatı ilk 11 ayda yapmışız. İthalata ödediğimiz para 4,5 milyar dolara yaklaşıyor. Bu paranın yarısını çiftçimize destek olarak versek Türkiye'nin ithalat yapma lüksü olmaz. Başka ülkelerin çiftçilerine para verilmez. Bunu anlamakta çok büyük zorluklar çekiyorum. ve Türkiye kendi çiftçisine ton başına 7 bin 500 lira ödüyor. Başka ülkelerden yapılan ithalatın dolar cinsinden değeri 308 dolar. Dolar kuruyla çarptığınızda 9 bin liraya geliyor. Yani kendi çiftçimize ton başına bin 500 lira daha az veriyoruz ve dövize ihtiyacımız olduğu bugünlerde de başka ülkelerin çiftçilerine, özellikle savaşan iki ülke Rusya ve Ukrayna çiftçisine para ödüyoruz. Kendi çiftçimiz ise daha söz verilen ton başına bin lirayı alamadı."

Türkiye Buğday İthalatında Rekor Kırdı
Kaynak: ANKA
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