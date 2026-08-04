Türkiye-Çin İşbirliği Görüşmesi

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile dernek arasında geliştirilebilecek iş birliği olanakları, Türkiye ile Çin arasında hayata geçirilebilecek akademik ve ekonomik projeler ile ortak çalışma alanları ele alındı. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Kızıldağ da katıldı.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'a teşekkür etti.