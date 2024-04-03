Türkiye Diyanet Vakfı, Filistin\'e 16 Tır Yardım Daha Ulaştıracak

Yerel

Filistin'e toplam 42 milyon dolarlık yardım yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hazırlanan 16 tır insani yardımı daha Gazze'ye ulaştıracak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, yaptığı açıklamada Filistin'e 7 Ekim saldırılarının başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım ulaştırdıklarını ifade etti. Başta gıda yardımı olmak üzere sağlık ve hijyen alanında da yardımlar ulaştırmaya devam ettiklerini söyleyen Çetin, vakfın Filistin'e toplamda 42 milyon dolarlık yardım ulaştırdığını ifade etti. Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin'e Ramazan yardım çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, "Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunmaktayız, yardımlarımızı da tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Bağışçılarımızdan en fazla gelen soru 'Yardımlarımızı nasıl ulaştırıyorsunuz?' oluyor. Biz şu anda yardımlarımızı üç sac ayağında bölgeye intikal ettiriyoruz. Birinci önceliğimiz doğrudan Gazze içerisinden yardımlarımızı temin ederek en hızlı şekilde kardeşlerimize ulaştırmak. Bugüne kadar 2 milyon 500 bin dolar içeriden teminlerle günlük yemekler çıkararak, gıdalar dağıtarak yardımlarda bulunduk. İkinci çalışma modelimizi ise Türkiye'den devletimizin gönderdiği gemilere malzemeler yükleyerek yürütüyoruz. Gemilerle yaklaşık 1 milyon dolarlık bir çalışma yürüttük. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi Mısır Kahire'de lojistik üslerinden yaptığımız teminleri tırlara yükleyerek içeriye yardımlarımızı taşıyoruz. Yardımlarımızın üç ayağını da doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Mısır'dan lojistik merkezlerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere 16 tır yardımın yola çıkacağını aktaran Çetin, hazırlıklarını tamamladıkları 16 tırdan 10'unda gıda, 6'sında ise un olduğunu belirtti. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri yardımlara devam ettiklerini aktaran Çetin, "7 Ekim'den bugüne kadar aziz milletimizin destekleriyle yaklaşık 4 milyon dolarlık bir yardımı yapmış olduk ve bütün gayretimizle yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ise Filistin davasına 42 milyon dolarlık bir yardım ulaştırdık. Bütün çalışmalarımızı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde içerideki insanlara şifa olabilmek için yürütmeye çalışıyoruz. Tabii ki sadece gıda yardımları yapmıyoruz, sağlık, hijyen ve birçok alanda çalışmalarımızı icra ediyoruz, icra etmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA