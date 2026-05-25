Türkiye Drift Şampiyonası Gaziantep’te nefes kesti! Fatma Şahin pistte drift aracına bindi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ve iş birliğiyle düzenlenen 2026 Türkiye Drift Şampiyonası’nın ikinci ayağı, ilk kez Gaziantep’te gerçekleştirildi. İstanbul TÜYAP’tan sonra motor sporlarının en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak gösterilen etkinlikte, binlerce vatandaş drift heyecanına ortak oldu. Başkan Fatma Şahin’in pistte drift aracına binmesi organizasyona damga vurdu. Şampiyonada 16 profesyonel pilot mücadele etti. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi içerisinde yer alan Gazi Pisti’nde düzenlenen organizasyonda profesyonel drift pilotları, modifiyeli araçlar ve yüksek performanslı sürüşler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Lastik dumanlarının gökyüzünü kapladığı yarışlarda hız, denge ve kontrolün birleştiği mücadeleler büyük ilgi gördü.

FATMA ŞAHİN DRİFT ARACINA BİNDİ, ORGANİZASYONUN AÇILIŞINI YAPTI

Şampiyonanın açılış töreninde gerçekleştirilen ilk gösteri sürüşüne Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Drift aracına binerek pistte tur atan Başkan Şahin, organizasyonun açılışına damga vurdu. Törende konuşan Fatma Şahin, drift sporunun yalnızca hızdan ibaret olmadığını belirterek, “Burada kendi içinde büyük bir mühendislik var. Bu herhangi bir spor dalı değil. İradeyle mühendisliğin, yazılımla yüksek teknolojinin birleştiği bir alan. O direksiyonun başına geçmek cesaret, özgüven ve ‘Ben de varım’ demek ister” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in spor şehri vizyonuyla önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporculara teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

16 PROFESYONEL PİLOT PİSTTE KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından organize edilen şampiyonada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 4 sporcu dahil toplam 16 profesyonel pilot mücadele etti. Sadece yarışlarla sınırlı kalmayan etkinlikte araç sergileri, sosyal aktiviteler ve gösteriler de ziyaretçilere festival atmosferi yaşattı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda pist çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Drift Otomobil Spor Kulübü Başkanı Özer Mollamehmetoğlu, Gaziantep’te Türkiye’de bir ilke imza attıklarını belirterek, “Başkan Fatma Şahin sayesinde Türkiye’nin uluslararası arenada başarı kazanmış en iyi pilotları burada bir araya geldi. Bundan sonra her yıl Gaziantep’te olmaya devam edeceğiz” dedi.

GAZİANTEP SPOR ORGANİZASYONLARININ YENİ MERKEZİ OLUYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in spora verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise Gaziantep’in artık yalnızca gastronomi ve kültürle değil, spor organizasyonlarıyla da adından söz ettirdiğini ifade etti. Motor sporları tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, Gaziantep’in ulusal ve uluslararası spor etkinliklerinde önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

Haber: Mehmet Güngördü