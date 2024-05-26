Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yeni yönetim kurulu, mesleki sorunların çözümü için çalışma başlattı. TGK basının sorunları ve çözüm önerileri raporunun güncellenmesi ve tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılması kararlaştırıldı. Yeni yönetim kurulu görev dağılımını da yaptı.

26.05.2024 17:46
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Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve 9 gazeteciler federasyonu ile 86 gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yeni yönetim kurulu, mesleki sorunların çözümü için çalışma başlattı.

"TGK basının sorunları ve çözüm önerileri" raporunun öncelikle güncellenmesine karar verilen ilk yönetim kurulu toplantısında, raporun başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere medya sektörü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılarak Türkiye gündemine getirilmesi kararlaştırıldı.

Basın özgürlüğünden ekonomik sorunlara, medya çalışanlarının özlük haklarından basın meslek yasası eksikliğine kadar sektörde yaşanan tüm sorunların çözümü için çalışma başlatılması kararlaştırılan toplantıda, görev dağılımı da yapıldı.

Genel Kurul'da oy birliği ile Genel Başkanlığa seçilen Nuri Kolaylı başkanlığındaki TGK yönetim kurulu toplantısında Genel Başkan Vekilliğine Sefa Özdemir getirildi. Genel Sekreterliğe Ergun Ata, Mali Sekreterliğe Ersen Küçük, Genel Başkan Yardımcılıklarına da Cem Kaytan,Erdoğan Erişen, Feridun Fazıl Özsoy, Gaye Coşkun, O. Hakan Kiracı, Mehmet Çelik ve Mehmet Ergün seçildi.

Ali Cihangir, Ali Filizkan, Atilla Durak, Derya Sarılarlı, Ercan Atay, İdris Taş, Osman Koca ve Vahap Güner yönetim kurulu üyesi olarak görev aldılar.

TGK Genel Koordinatörlüğüne Sinan Tunç, TGK Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğüne de Mevlüt Yeni seçilirken, TGK Yönetim Kurulu yedek üyeleri şu isimlerden oluştu; Abdullah Alpağ, Cengiz Selci, Deniz Başlı, İhsan Uluözlü, Müjdat Çetin, Nihat Mazmanoğlu, Osman Nuri Boyacı ve Ümit Özmen.

TGK Denetleme Kurulu Arif Kurt, Halis Olcay ve Seda Köktener'den oluşurken, Denetleme Kurulu yedek üyeliklerine Bilal Bölükbaşı, Hande Nur Uysal ve İlyas Bayraktar seçildi.

Türkiye Gazetecililer Konfederasyonu'nun 2024 - 2027 dönemi kurulları ise şöyle oluştu;

TGK Onur Kurulu Başkanı: Nazmi Bilgin olurken, TGK Onur Kurulu Üyeleri sırasıyla Ali Er, Erkan Sağlam, Osman Baykuş, Ahmet Duran Yenigün, İhsan Tunçoğlu, Sezer Küçükkurt, Alpaslan Düzgün, Kürşat Tuncel, Şevket Erzen, Aytekin Polatel, Mehmet Emin Turpçu, T. Fikret Sönmez, Bekir Bayram, Metin Kaya, Tahir Gülebak, Cengiz Demirel, Muhittin Karahan, Vahap Şehitoğlu, Emrullah Özbey, Zeki Alkan, Okan Sarıkaya, Zeki Dışkaya oldu.

TGK Basın Etik Kurulu Başkanı Sezai Ballı olurken, TGK Basın Etik Kurulu üyeleri sırasıyla Aydın Besen, Hüsnü Acar, Orhan Karagöl, Aydın Deniz, Mert Minisker, Serkan Göktürk, Ayhan Polat, Murat Atay, Sezai Köprülü, Cihan Okur, Mustafa Baş, Yargıç Harmankaya, Hafize Akıncı, Mustafa Emen, Yaşar Karatay, Hüseyin Atılgan oldu.

TGK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Arslan olurken, TGK Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri sırasıyla Aleattin Aslan, Emrah Yıldırım, Mahmut Arda, Aslan Deveboynu, Güngör Yavuzarslan, Mesut Fidançiçek, Barış Yalçınkaya, Fatih Sevinç, Murat Okutmuş, Birol Bebek, Hüseyin Oğuz, Nihal Karaman, Diyap Atar, İhsan Özdemir, Ömer Faruk Demirok, Elif Şentürk, Levent Silistre, Ramazan Demir, Emine Ballı, M. Erkan Yılmaz, Şeref Yaşar oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Medya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yeni Yönetim Kurulu Göreve Başladı - Son Dakika

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