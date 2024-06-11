Türkiye Genelindeki BİLSEM Öğrenci Kongresi Muğla'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye Genelindeki BİLSEM Öğrenci Kongresi Muğla'da Başladı

Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) ilk defa Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi' başladı. Kongreye 53 ilden toplam 265 bildiri ile 382 öğrenci katılıyor.

11.06.2024 12:33
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Türkiye genelindeki Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) ilk defa Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlediği 'Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi' başladı.

Lise ve ortaokul öğrencilerinin bildirilerini sunacağı kongrenin açılışı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B salonunda yapıldı. Açılışta Muğla Büyükşehir Belediyesi dans topluluğu tarafından gösteri sergilendi. Üç gün sürecek olan kongreye, 53 ilden toplam 265 bildiri ile 382 öğrenci katılıyor. Programın açılışında konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, BİLSEM'lerin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Çay, Muğla'daki Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde toplam altı Bilim ve Sanat Merkezi'nin faaliyet gösterdiğini ve öğrencilerine hizmet verdiğini ifade etti. Muğla BİLSEM'in yılsonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi'ne katılımın önemine değinen Çay, "Muğla BİLSEM'in yılsonu etkinlikleri kapsamında üç gün sürecek olan Ulusal Bilim ve Sanat Öğrenci Kongresi'ne 53 ilden toplam 265 bildiriyi 382 öğrencinin sunacak olması açısından son derece önemli buluyorum" dedi.

Öğrencilere danışmanlık yapan 178 öğretmene teşekkür eden Çay, kongreye katılım gösteren ve online olarak bildirilerini sunacak tüm öğrencileri medeni cesaretlerinden ve bilim ile sanat alanında söyleyecek söz sahibi olmalarından dolayı tebrik etti. Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere, yoğun mesaisine rağmen kongreye online bağlanarak destek veren Genel Müdür Mustafa Otrar'a ve diğer tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçilirken Lise ve ortaokul öğrencileri çeşitli sunumlarını gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Genelindeki BİLSEM Öğrenci Kongresi Muğla'da Başladı - Son Dakika

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