Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anamur\'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Anamur ilçesinde Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gezeravcı, okula gelişinde bayraklar ve marşlarla karşılandı.

Yoğun ilgi gören programda, Gezeravcı hem kişisel yolculuğunu hem de Türkiye'nin uzay vizyonunu anlattı. Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa İsmet Keskin, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çocuklara hayallerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurgulayan Gezeravcı, kendi uzay yolculuğu sürecinden örnekler vererek, azmin, disiplinin ve bilimin insanı nasıl zirveye taşıyabileceğini anlattı.

Konferansta konuşan Gezeravcı, "Bu memleketin evlatlarının elinden çıkmış nice başarı hikayeleri vardır" diyerek, gençlere ilham verdi. Türkiye'nin uzaydaki hedeflerine de değinen Gezeravcı, "Türkiye olarak aya iniş yapan 6. ülke olmak istiyoruz" dedi.

Ayrıca bir uzay limanı kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirten Gezeravcı, detayların devlet büyükleri tarafından açıklanacağını ifade etti. Gezeravcı, Türk halkının uzaya olan ilgisinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Uzay alanında ciddi çalışmaların altına imza atmış milletlerden biriyiz. İlk Türk astronotu olmak için 36 bin başvuru yapıldı. Avrupa'da yapılan benzer bir başvuruda tüm AB ülkelerinin tamamında ise bu sayı 22 bindi" dedi.

İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa İsmet Keskin ise Gezeravcı'nın gençler için güçlü bir rol model olduğunu belirterek, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında cesaretle ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Konferansın ardından öğrencilerle sohbet edip soruları yanıtlayan Gezeravcı'ya okul öğrencilerinden kuzeni Göktuğ Gezeravcı tarafından çiçek takdim edildi. - MERSİN